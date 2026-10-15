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"Mumia": Fraser i Weisz na pierwszych zdjęciach z planu

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&quot;Mumia&quot;: Fraser i Weisz na pierwszych zdjęciach z planu
źródło: materialy promocyjne
W Hollywood trwają prace nad "The Mummy" – sequelem serii przygodowych filmów fantasy zapoczątkowanych przez produkcję z 1999 roku. Do swoich ról powróciła uwielbiana przez fanów ekranowa para, czyli Rachel Weisz i Brendan Fraser. Nareszcie możemy zobaczyć ich na wspólnej fotografii z planu.

"The Mummy": Weisz i Fraser na pierwszych zdjęciach z planu


Internet obiegły nieoficjalne zdjęcia z planu "The Mummy". Fotografie, na których widzimy Rachel Weisz i Brendana Frasera, czyli Evelyn Cranahan i Ricka O'Connella, możecie zobaczyć poniżej:





Za scenariusz odpowiada David Coggeshall ("Plan wycieczki"). Reżyserią zajmie się ekipa Radio Silence, czyli Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, którzy zainteresowali się tym projektem, kiedy ich remake "Ucieczki z Nowego Jorku" utknął w tzw. piekle developmentu.

Ostatnie role Rachel Weisz


Rachel Weisz w 2019 roku była nominowana do Oscara za rolę w "Faworycie" Yórgosa Lánthimosa. W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć ją m.in. w "Czarnej Wdowie" oraz w serialach "Nierozłączne" i "Vladimir". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza nową "Mumią" znajdziemy też kryminał / thriller "Seance on a Wet Afternoon". 


Ostatnie role Brendana Frasera


Brendan Fraser w 2023 roku odebrał Oscara za pierwszoplanową rolę w "Wielorybie" Darrena Aronofsky'ego. W kolejnych latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Czasie krwawego księżyca", "Braciach", "Rodzinie do wynajęcia" czy serialu "Doom Patrol". Aktualnie możemy oglądać go w opowiadającym o przygotowaniach do D-Day dramacie wojennym "Niebo nad Normandią".

Zobacz zwiastun filmu "Mumia powraca"


Fraser i Weisz ostatnio spotkali się na planie filmu "Mumia powraca", który trafił na ekrany kin w 2001 roku. Przypominamy zwiastun: 


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