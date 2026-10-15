"Mumia": Fraser i Weisz na pierwszych zdjęciach z planu

W Hollywood trwają prace nad "The Mummy" – sequelem serii przygodowych filmów fantasy zapoczątkowanych przez produkcję z 1999 roku. Do swoich ról powróciła uwielbiana przez fanów ekranowa para, czyli Rachel Weisz i Brendan Fraser. Nareszcie możemy zobaczyć ich na wspólnej fotografii z planu.
"The Mummy": Weisz i Fraser na pierwszych zdjęciach z planu
Internet obiegły nieoficjalne zdjęcia z planu "The Mummy
". Fotografie, na których widzimy Rachel Weisz
i Brendana Frasera
, czyli Evelyn Cranahan i Ricka O'Connella, możecie zobaczyć poniżej:
Za scenariusz odpowiada David Coggeshall
("Plan wycieczki
"). Reżyserią zajmie się ekipa Radio Silence, czyli Matt Bettinelli-Olpin
i Tyler Gillett
, którzy zainteresowali się tym projektem, kiedy ich remake "Ucieczki z Nowego Jorku
" utknął w tzw. piekle developmentu.
Ostatnie role Rachel WeiszRachel Weisz
w 2019 roku była nominowana do Oscara za rolę w "Faworycie
" Yórgosa Lánthimosa
. W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć ją m.in. w "Czarnej Wdowie
" oraz w serialach "Nierozłączne
" i "Vladimir
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza nową "Mumią
" znajdziemy też kryminał / thriller "Seance on a Wet Afternoon
".
Ostatnie role Brendana Frasera
Brendan Fraser w 2023 roku odebrał Oscara za pierwszoplanową rolę w "Wielorybie
" Darrena Aronofsky'ego
. W kolejnych latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Czasie krwawego księżyca
", "Braciach
", "Rodzinie do wynajęcia
" czy serialu "Doom Patrol
". Aktualnie możemy oglądać go w opowiadającym o przygotowaniach do D-Day dramacie wojennym "Niebo nad Normandią
".
Zobacz zwiastun filmu "Mumia powraca"Fraser
i Weisz
ostatnio spotkali się na planie filmu "Mumia powraca
", który trafił na ekrany kin w 2001 roku. Przypominamy zwiastun: