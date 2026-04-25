"Mumia" wcześniej, "Miami Vice '85" później. Universal zmienia daty premier

Studio Universal Pictures zmienia daty premier swoich filmów. Nowa "Mumia" zawita do kin wcześniej niż planowano, za to na "Miami Vice ’85" trzeba będzie poczekać aż do 2028 roku.
Nowe daty premier filmów studia Universal "The Mummy", kontynuacja "Mumii", w której zagrają ponownie Brendan Fraser i Rachel Weisz, trafi do kin 15 października 2027 roku.
Początkowo datę premiery planowano w późniejszym terminie – na 19 maja 2028. Za kamerą staną Matt Bettinelli-Olpin
i Tyler Gillett
("Zabawa w pochowanego
", "Krzyk
"). Na chwilę obecną jedyną konkurencją w tym terminie będzie film studia Paramount, którego tytułu na razie nie ujawniono.
Data 15 października była dotychczas zajęta przez na razie niezatytułowany film studia Blumhouse, który teraz zmienia datę premiery na 8 października 2027. Zwolnione przez nową "Mumię" miejsce zajmie "Miami Vice '85". Chwilowo na 19 maja 2028 nie zaplanowano premier żadnych innych dużych hollywoodzkich produkcji.
Gwiazdami filmu są Michael B. Jordan
i Austin Butler
, a reżyseruje Joseph Kosinski
("Top Gun: Maverick
", "F1: Film
").
Wytwórnia Universal zarezerwował również datę 6 sierpnia 2027. Na razie jednak nie ujawniono, jaki film wejdzie wtedy do kin.
"Mumia" – zwiastun
Grupa archeologów i poszukiwaczy skarbów odkrywa starożytny grobowiec. Okazuje się, że dotarli do grobu Imhotepa - najwyższego kapłana Ozyrysa, który 300 lat temu sprzeniewierzył się faraonowi za co ukarano go straszliwą śmiercią. Teraz mumia, uwolniona ze swojego więzienia, pragnie zemścić się na całym rodzaju ludzkim...