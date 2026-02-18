"Mumia: Film Lee Cronina": tak wygląda zwiastun starożytnego opętania

Po pierwszym teaserze przyszedł w końcu czas na pierwszy pełny zwiastun nadchodzącej "Mumii". Zobaczcie, jak prezentuje się zwiastun nowej wizji Lee Cronina, która polemizuje z tą klasyczną horrorową franczyzą.
"Mumia: Film Lee Cronina" – pełny zwiastun filmu
Tak jak podawano po pierwszych pokazach, zwiastun zapowiada bardzo drastyczną i makabryczną opowieść – daleką od przygodowego charakteru wcześniejszych filmów z serii. Przedstawia też dużo bardziej rodzinnie skomplikowaną, psychologiczną wersję klasycznej horrorowej opowieści. Według opublikowanego już jakiś czas temu plakatu, film trafi do kin 17 kwietnia 2026 roku.
O czym opowiada nowa "Mumia"?
Oficjalny opis fabuły podaje: Młoda córka dziennikarza znika bez śladu na pustyni. Zdruzgotana rodzina jest zszokowana, kiedy osiem lat później dziewczyna się odnajduje. To, co powinno być radosnym wydarzeniem, szybko zmienia się w prawdziwy koszmar.
W listopadzie ubiegłego roku dziennikarz Daniel Richtman w taki sposób opisywał fabułę filmu: Po tym, jak jego zaginiona córka w tajemniczy sposób powraca po ośmiu latach, ojciec odkrywa, że dziewczyna nosi w sobie ducha starożytnej egipskiej mumii. Gdy zło zaczyna przenikać także do jego drugiego dziecka, mężczyzna musi odprawić śmiertelny rytuał, by je ocalić – nawet jeśli oznacza to, że sam stanie się potworem.
W roli rodziców na ekranie pojawili się Jack Reynor
i Laia Costa
. Dzieci zagrały Shylo Molina
i Emily Mitchell
. Reżyserem filmu jest z kolei Lee Cronin
, który ma na koncie dwa inne filmy grozy – "Impostora
" oraz "Martwe zło: Przebudzenie
".