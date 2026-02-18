Newsy Filmy Multimedia "Mumia: Film Lee Cronina": tak wygląda zwiastun starożytnego opętania
"Mumia: Film Lee Cronina": tak wygląda zwiastun starożytnego opętania

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Mumia%3A+Film+Lee+Cronina%22+%E2%80%93+zwiastun.+Tak+wygl%C4%85da+nowy+klasyczny+horror-165257
&quot;Mumia: Film Lee Cronina&quot;: tak wygląda zwiastun starożytnego opętania
źródło: Materiały prasowe
Po pierwszym teaserze przyszedł w końcu czas na pierwszy pełny zwiastun nadchodzącej "Mumii". Zobaczcie, jak prezentuje się zwiastun nowej wizji Lee Cronina, która polemizuje z tą klasyczną horrorową franczyzą. 

"Mumia: Film Lee Cronina" – pełny zwiastun filmu




Tak jak podawano po pierwszych pokazach, zwiastun zapowiada bardzo drastyczną i makabryczną opowieść – daleką od przygodowego charakteru wcześniejszych filmów z serii. Przedstawia też dużo bardziej rodzinnie skomplikowaną, psychologiczną wersję klasycznej horrorowej opowieści. Według opublikowanego już jakiś czas temu plakatu, film trafi do kin 17 kwietnia 2026 roku. 



O czym opowiada nowa "Mumia"?



Oficjalny opis fabuły podaje:

Młoda córka dziennikarza znika bez śladu na pustyni. Zdruzgotana rodzina jest zszokowana, kiedy osiem lat później dziewczyna się odnajduje. To, co powinno być radosnym wydarzeniem, szybko zmienia się w prawdziwy koszmar.

W listopadzie ubiegłego roku dziennikarz Daniel Richtman w taki sposób opisywał fabułę filmu: 

Po tym, jak jego zaginiona córka w tajemniczy sposób powraca po ośmiu latach, ojciec odkrywa, że dziewczyna nosi w sobie ducha starożytnej egipskiej mumii. Gdy zło zaczyna przenikać także do jego drugiego dziecka, mężczyzna musi odprawić śmiertelny rytuał, by je ocalić – nawet jeśli oznacza to, że sam stanie się potworem.

W roli rodziców na ekranie pojawili się Jack Reynor i Laia Costa. Dzieci zagrały Shylo Molina i Emily Mitchell. Reżyserem filmu jest z kolei Lee Cronin, który ma na koncie dwa inne filmy grozy – "Impostora" oraz "Martwe zło: Przebudzenie". 

