"Mumia 4": John Hannah powraca jako Jonathan Carnahan

Trwa kompletowanie obsady czwartej części "Mumii". Miło nam poinformować, ze angaż otrzymał właśnie dobrze znany fanom serii John Hannah, który ponownie wcieli się w brata Evelyn, Jonathana Carnahana.
"Mumia 4": szczegóły filmu
Nowa "Mumia
" trafi do amerykańskich kin 19 maja 2028 roku. Za reżyserię odpowiada ekipa Radio Silence, czyli Matt Bettinelli-Olpin
i Tyler Gillett
("Krzyk"
, "Zabawa w pochowanego
"). Scenariusz napisał David Coggeshall
mający na koncie komedię familijną "Plan wycieczki
" oraz horrory "Wybawienie
" i "Sierota. Narodziny zła
". Co najważniejsze na ekran powrócą Brendan Fraser
i Rachel Weisz
, czyli Rick O'Connell i Evelyn Carnahan.
"Mumia" to inspirowany klasycznymi horrorami wytwórni Universal cykl filmów przygodowych. Trzy dotychczasowe odsłony trafiły na ekrany w 1999, 2001 i 2008 roku, zarabiając łącznie w kinach blisko 1,3 mld dolarów. Doczekały się również spin-offu w postaci serii "Król Skorpion
".
W filmografii Hannah oprócz "Mumii
" znajdziemy również takie głośne tytuły jak "Spartakus
", "Cztery wesela i pogrzeb
", "Czarne lustro
" oraz "Agenci T.A.R.C.Z.Y
.".
Zwiastun filmu "Mumia"