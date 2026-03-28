"Mumia 4": John Hannah powraca jako Jonathan Carnahan

Filmy

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Mumia+4%22%3A+John+Hannah+powraca+jako+Jonathan+Carnahan-165845
Trwa kompletowanie obsady czwartej części "Mumii". Miło nam poinformować, ze angaż otrzymał właśnie dobrze znany fanom serii John Hannah, który ponownie wcieli się  w brata Evelyn, Jonathana Carnahana.


"Mumia 4": szczegóły filmu



Nowa "Mumia" trafi do amerykańskich kin 19 maja 2028 roku. Za reżyserię odpowiada ekipa Radio Silence, czyli Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett ("Krzyk", "Zabawa w pochowanego"). Scenariusz napisał David Coggeshall mający na koncie komedię familijną "Plan wycieczki" oraz horrory "Wybawienie" i "Sierota. Narodziny zła". Co najważniejsze na ekran powrócą Brendan Fraser i Rachel Weisz, czyli Rick O'Connell i Evelyn Carnahan.


"Mumia" to inspirowany klasycznymi horrorami wytwórni Universal cykl filmów przygodowych. Trzy dotychczasowe odsłony trafiły na ekrany w 1999, 2001 i 2008 roku, zarabiając łącznie w kinach blisko 1,3 mld dolarów. Doczekały się również spin-offu w postaci serii "Król Skorpion". 

W filmografii Hannah oprócz "Mumii" znajdziemy również takie głośne tytuły jak "Spartakus", "Cztery wesela i pogrzeb", "Czarne lustro" oraz "Agenci T.A.R.C.Z.Y.".

Zwiastun filmu "Mumia"



