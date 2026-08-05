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Ile może trwać film o Musku? Tyle, że będziecie potrzebowali przerwy

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Musk%22%3A+4-godzinny+dokument+Alexa+Gibneya+b%C4%99dzie+wy%C5%9Bwietlany+na+festiwalu+z+przerw%C4%85-167923
Ile może trwać film o Musku? Tyle, że będziecie potrzebowali przerwy
źródło: Getty Images
autor: Chip Somodevilla
Kinowe widowiska przyzwyczajają nas do coraz dłuższych metraży. Nie lada wyzwanie ma dla nas Alex Gibney (na zdjęciu niżej). Ambitny projekt o Elonie Musku, nad którym dokumentalista pracował przez ostatnie cztery lata, zmierza na ekrany. Film będzie tak długi, że jeden z festiwali postanowił wprowadzić w trakcie seansu antrakt.

Co wiemy o "Musku"?


Światowa premiera "Muska" zaplanowana jest na wrzesień. Film zadebiutuje na festiwalu w Wenecji, a nieco ponad tydzień później będzie prezentowany w Toronto. Thom Powers, szef sekcji dokumentalnej TIFF, potwierdza, że ze względu na potężny metraż (232 minuty, czyli bez mała cztery godziny) w trakcie seansu zaplanowano antrakt. Do amerykańskich kin film trafi 16 października. Na razie nie wiadomo, czy (i kiedy) będzie dostępny w Polsce.

GettyImages-2278670043.jpg Getty Images © Dia Dipasupil

Jak podaje blog World of Reel, studio Bleecker Street Media, które ma prawa do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, już szykuje się do kampanii oscarowej. Planuje wystawić "Muska" do wyścigu po nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej nie tylko w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, ale także zawalczyć o nominacje w innych kategoriach – także najlepszy film. 

Najważniejsze filmy Aleksa Gibneya


Alex Gibney to amerykański reżyser i producent, laureat Oscara za opowiadający o brutalnych metodach przesłuchań stosowanych przez amerykańskie wojsko dokumencie "Kurs do Krainy Cienia". W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Przekręt w Enronie", "Hunter Thompson, dziennikarz na kwasie", "Mea Maxima Culpa: Milczenie Kościoła" czy "Kłamstwa Armstronga".  Aktualnie jego filmografię zamyka film "Nóż i wersety: Zamach na Salmana Rushdiego", który można było obejrzeć tegorocznym festiwalu Millenium Docs Against Gravity. 

Zobacz zwiastun dokumentu "Co ukrywa Elon Musk?"


Na ubiegłorocznym festiwalu filmów dokumentalnych w Amsterdamie zadebiutował inny film poświęcony Muskowi – opowiadający o kontrowersjach wokół autonomicznych samochodów "Co ukrywa Elon Musk?" w reżyserii Andreasa Pichlera. Przypominamy zwiastun:


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