Ile może trwać film o Musku? Tyle, że będziecie potrzebowali przerwy

Kinowe widowiska przyzwyczajają nas do coraz dłuższych metraży. Nie lada wyzwanie ma dla nas Alex Gibney (na zdjęciu niżej). Ambitny projekt o Elonie Musku, nad którym dokumentalista pracował przez ostatnie cztery lata, zmierza na ekrany. Film będzie tak długi, że jeden z festiwali postanowił wprowadzić w trakcie seansu antrakt.
Co wiemy o "Musku"?
Światowa premiera "Muska" zaplanowana jest na wrzesień. Film zadebiutuje na festiwalu w Wenecji, a nieco ponad tydzień później będzie prezentowany w Toronto. Thom Powers, szef sekcji dokumentalnej TIFF, potwierdza, że ze względu na potężny metraż (232 minuty, czyli bez mała cztery godziny) w trakcie seansu zaplanowano antrakt. Do amerykańskich kin film trafi 16 października. Na razie nie wiadomo, czy (i kiedy) będzie dostępny w Polsce.
Jak podaje blog World of Reel, studio Bleecker Street Media, które ma prawa do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, już szykuje się do kampanii oscarowej. Planuje wystawić "Muska" do wyścigu po nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej nie tylko w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, ale także zawalczyć o nominacje w innych kategoriach – także najlepszy film.
Na ubiegłorocznym festiwalu filmów dokumentalnych w Amsterdamie zadebiutował inny film poświęcony Muskowi – opowiadający o kontrowersjach wokół autonomicznych samochodów "Co ukrywa Elon Musk?" w reżyserii Andreasa Pichlera. Przypominamy zwiastun: