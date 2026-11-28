Bez jej kreatywnego wkładu sukces uwielbianych seriali fantasy nie byłby możliwy – "Gra o Tron", "Ród Smoka" czy "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" to tylko niektóre z nich. Katherine Burchill to mistrzyni kostiumografii, która ma opanowaną do perfekcji umiejętność tworzenia magicznych strojów. Jest laureatką prestiżowych nagród Emmy i BAFTA oraz jurorką tegorocznej edycji festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon.
Rozmowa z Katherine Burchill o roli kostiumów w serialach oraz wyzwaniach w pracy kostiumografki.
"Gra o Tron", "Ród Smoka" i "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" są częścią fikcyjnych uniwersów, które mają ogromne społeczności fanów. Czy kiedykolwiek czułaś presję, że twoje projekty kostiumów mogą różnić się od wyobrażeń i oczekiwań fanów?
Tak, absolutnie. Czytałam wpisy na forum serialowym Reddit i na szczęście myślę, że poradziliśmy sobie całkiem dobrze. To może być trochę stresujące, ponieważ pragniesz dać fanom to, czego oczekują, i jednocześnie nie chcesz za bardzo odbiegać od tego, co faktycznie stanowi część oryginalnych historii. W tych produkcjach telewizyjnych akcesoria wydają się być znaczące. Jak ważne są elementy ozdobne, detale w kostiumach?
Diabeł tkwi w szczegółach, nieprawdaż? One potrafią przekazać tak wiele. Niedawno mówiłam o haftowaniu i o tym, jak możesz poprzez hafty ukryć symbole, elementy, które nadają nowy wymiar opowiadanej historii. Jeśli masz możliwość pracować nad dużym projektem i organizatorzy dysponują budżetem oraz rzemieślnikami dostępnymi do dopracowania takich elementów, to trzeba to wykorzystać. W jaki sposób kostiumy odzwierciedlają przemiany bohaterów?
Jeśli odbyło się wiele rozmów z artystą, aktorem oraz dogłębnie przeanalizowano scenariusz i to, co można z niego wydobyć, to uważam, że każdy bohater przechodzi pewną drogę. Nazywamy to łukiem fabularnym postaci (ang. character arc
), która zaczyna swoją historię w początkowym punkcie, następnie przechodzi przez kolejne etapy w środkowej części scenariusza i dociera do finału. Najpierw trzeba przenieść to na papier, aby zobaczyć, dokąd zmierzają bohaterowie i przez co przechodzą – niezależnie od tego, czy chodzi o aspekt psychologiczny, czy zdarzenia fizyczne, jak wypadki samochodowe i inne. Gdy już to wszystko masz i kiedy naprawdę jasno określisz łuk rozwoju postaci, a następnie uda ci się pokazać to za pomocą kostiumów, myślę, że efekt może być naprawdę znakomity. Co stanowi największe wyzwanie przy tworzeniu kostiumów do produkcji na taką skalę: research, rozwój postaci, koncepcja artystyczna czy coś innego?
Wszystko jest dosyć wymagające. Powiedziałabym jednak, że największym wyzwaniem jest logistyka. W przypadku wysokobudżetowych produkcji telewizyjnych wprowadza się dwie główne ekipy pracujące równolegle, a następnie dochodzi trzecia, określana mianem niewielkiego, wydzielonego zespołu (ang. splinter unit
). Pod względem logistycznym próbujesz dopilnować trzech planów zdjęciowych naraz. Która produkcja, przy której pracowałaś, była najbardziej czasochłonna?
Pracowałam przy serialu "Ród Smoka
" i zajęło mi to 18 miesięcy. Następnie działałam przy jednym sezonie serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy
" i znowu wymagało to 16–18 miesięcy. Takie projekty zajmują mnóstwo czasu – od etapu przygotowań, przez początek kręcenia zdjęć, aż po cały okres ich realizacji. Praca przy serialach telewizyjnych bywa niezwykle czasochłonna. Co sądzisz o kostiumach w polskich serialach nominowanych w konkursie – czy coś robi na tobie wrażenie lub inspiruje?
Bardzo podobały mi się polskie seriale, które oglądałam. Uważam, że kostiumy w serialu "Lalka
" wyglądały fantastycznie z lekko nowoczesnym akcentem, były one naprawdę inspirujące. Uważam, że główna bohaterka w serialu "Klara. Rewolucja
" miała prawdziwe wyczucie stylu, które odzwierciedlało jej charakter. Podobne wrażenie zrobiły na mnie stroje z serialu "Ołowiane dzieci
". Czego nauczyła cię praca kostiumografki do tej pory?
Nauczyłam się bardzo wiele o różnych epokach, technikach. Teraz mam wiedzę na temat odmiennych historii. To nigdy się nie kończy. Myślę, że to absolutnie wspaniały świat, w którym warto być, ponieważ zawsze się uczysz.
Przeprowadziła Karolina Dziuba-Salamucha