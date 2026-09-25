Za ten film Izrael chce odebrać twórcom obywatelstwo (ZWIASTUN)

Jednym z najgłośniejszych tytułów tegorocznego festiwalu w Wenecji bez wątpienia był dokument "NAZA" – nowe dzieło współtwórców oscarowego "Nie chcemy innej ziemi". Do sieci trafił pierwszy zwiastun.
Zobacz zwiastun dokumentu "NAZA"
"NAZA
" to owoc trwającego ponad trzy lata śledztwa dziennikarskiego. Twórcy publikowali swoje ustalenia na łamach magazynu "The Guardian" (będącego jednym z producentów filmu) oraz izraelsko-palestyńskiego portalu +972. Zobaczcie pierwszy zwiastun:
Film został nagrodzony w Wenecji rekordową, trwającą 25 minut owacją na stojąco. Twórcy opuścili Lido z dwiema nagrodami specjalnymi. Data polskiej premiery nie jest na razie znana, ale wiadomo, że film jeszcze w tym roku będzie można zobaczyć na pokazach specjalnych.
W oficjalnym opisie dystrybutora czytamy: Nocą, na dachach Tel Awiwu, z dala od oficjalnych komunikatów i kamer, byli i obecni członkowie izraelskich struktur wojskowych opowiadają o systemach, które sami współtworzyli i obsługiwali. Ich świadectwa odsłaniają mechanizmy podejmowania decyzji prowadzących do masowego zabijania palestyńskich cywilów w Strefie Gazy – od procedur i technologii po sposób, w jaki odpowiedzialność za ludzkie życie zostaje rozproszona pomiędzy ludzi, dane i algorytmy.
Yuval Abraham i Rachel Szor na MFF w Wenecji 2026. Fot. BBC
Producentem wykonawczym filmu jest Jonathan Glazer
, który w 2024 roku odebrał Oscara za "Strefę interesów
".
NAZA to używany przez izraelskie siły zbrojne akronim określający liczbę cywilów, którzy mogą "przypadkowo" zginąć podczas ataków. Jak wykazali Yuval Abraham
i Rachel Szor
, podstawowym celem militarnym izraelskich wojsk jest palestyński dom.