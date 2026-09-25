Newsy Za ten film Izrael chce odebrać twórcom obywatelstwo (ZWIASTUN)
Wideo

Za ten film Izrael chce odebrać twórcom obywatelstwo (ZWIASTUN)

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22NAZA%22%3A+Zobacz+zwiastun+g%C5%82o%C5%9Bnego+dokumentu+tw%C3%B3rc%C3%B3w+%22Nie+chcemy+innej+ziemi%22-168781
Za ten film Izrael chce odebrać twórcom obywatelstwo (ZWIASTUN)
źródło: materialy promocyjne
Jednym z najgłośniejszych tytułów tegorocznego festiwalu w Wenecji bez wątpienia był dokument "NAZA" – nowe dzieło współtwórców oscarowego "Nie chcemy innej ziemi". Do sieci trafił pierwszy zwiastun.

Zobacz zwiastun dokumentu "NAZA"


"NAZA" to owoc trwającego ponad trzy lata śledztwa dziennikarskiego. Twórcy publikowali swoje ustalenia na łamach magazynu "The Guardian" (będącego jednym z producentów filmu) oraz izraelsko-palestyńskiego portalu +972. Zobaczcie pierwszy zwiastun:



Film został nagrodzony w Wenecji rekordową, trwającą 25 minut owacją na stojąco. Twórcy opuścili Lido z dwiema nagrodami specjalnymi. Data polskiej premiery nie jest na razie znana, ale wiadomo, że film jeszcze w tym roku będzie można zobaczyć na pokazach specjalnych. 

W oficjalnym opisie dystrybutora czytamy: 

Nocą, na dachach Tel Awiwu, z dala od oficjalnych komunikatów i kamer, byli i obecni członkowie izraelskich struktur wojskowych opowiadają o systemach, które sami współtworzyli i obsługiwali. Ich świadectwa odsłaniają mechanizmy podejmowania decyzji prowadzących do masowego zabijania palestyńskich cywilów w Strefie Gazy – od procedur i technologii po sposób, w jaki odpowiedzialność za ludzkie życie zostaje rozproszona pomiędzy ludzi, dane i algorytmy.

Yuval Abraham i Rachel Szor na MFF w Wenecji 2026. Fot. BBC

Producentem wykonawczym filmu jest Jonathan Glazer, który w 2024 roku odebrał Oscara za "Strefę interesów". 

NAZA to używany przez izraelskie siły zbrojne akronim określający liczbę cywilów, którzy mogą "przypadkowo" zginąć podczas ataków. Jak wykazali Yuval Abraham i Rachel Szor, podstawowym celem militarnym izraelskich wojsk jest palestyński dom.

Powiązane artykuły Yuval Abraham

Zobacz wszystkie artykuły

Naza  (2026)

 Naza

Najnowsze Newsy

Filmy

Nowe gwiazdy w nowym filmie twórcy "Hereditary"

Nowość na Filmwebie: Watch Rank

1 komentarz

Nowość na Filmwebie: Watch Rank

Filmy

"Z "Igrzysk śmierci" trafi prosto na księżyc

1 komentarz
VOD Seriale

Nicole Kidman i Elle Fanning w nowym serialu A24

Filmy

Powrót na "Ulicę Sezamkową". Netflix szykuje pełnometrażowy film

8 komentarzy
VOD Seriale

"Bestia we mnie" nie jest już miniserialem. Powstanie drugi sezon

1 komentarz