Amerykanie mają swoją "Lalkę"? Recenzja "Na wschód od Edenu"

Na Netfliksie możecie już oglądać "Na wschód od Edenu" – nową adaptację słynnej powieści Johna Steinbecka. Przed jakimi wyzwaniami stanęli twórcy? Jak Florence Pugh sprawdziła się w roli Cathy? I czy serial Zoe Kazan wywoła w Stanach Zjednoczonych taką dyskusję, jaką "Lalka" Pawła Maślony otworzyła niedawno w Polsce? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w recenzji Katarzyny Kebernik, której fragmenty znajdziecie niżej.
Recenzja serialu "Na wschód od Edenu"
W swojej recenzji Katarzyna Kebernik zwraca uwagę, że przeniesienie na ekran słynnej książki Johna Steinbecka
jest dla twórców wyzwaniem: "Na wschód od Edenu" to licząca prawie tysiąc stron opowieść o trzech pokoleniach, dwóch wiekach i niezliczonej liczbie konfliktów filozoficzno-moralnych; ciesząca się statusem jednej z najważniejszych amerykańskich narracji.
Autorka przywołuje też słynną filmową adaptację z 1955 roku: Duet Kazan-Dean uczynił z adaptacji "Na wschód od Edenu" (1955) historię oddającą ducha lat pięćdziesiątych, czyli obyczajowych przemian i nadchodzącej kontrkultury: opowieść o pokoleniowym buncie, konflikcie tradycji z postępem, rozpadzie rodzinnych wartości. Zoe Kazan
– twórczyni nowej wersji i wnuczka słynnego reżysera – także musiała wybrać z literackiego oryginału wątki, na których skupi się jej adaptacja. Czy podjęła dobre decyzje? Recenzentka pisze: Decyzja, by z całego panteonu tej panoramicznej historii skupić się na postaci Cathy, jest trafiona. To antybohaterka, która z jednej strony staje się motorem napędowym kluczowych wydarzeń, a z drugiej – w manichejskiej narracji Steinbecka pełni rolę uosobienia wszystkich grzechów. Rola Cathy przyniosła w 1956 roku Oscara Jo Van Fleet i być może przyniesie też wyróżnienia dla Florence Pugh, która dostała od twórców serialu przestrzeń na zademonstrowanie pełnego spektrum swoich aktorskich umiejętności – i odwdzięczyła się im z nawiązką.
Z drugiej strony Kebernik zauważa jednak: Problem produkcji polega na tym, że twórcy nie są w równym stopniu zainteresowani pozostałymi wątkami tej historii, momentami potraktowanymi wręcz po macoszemu. To nie jest tylko kwestia niekorzystnych porównań z książkowym pierwowzorem, bo serialowe "Na wschód od Edenu" jest przez to po prostu nierówne. Sprawia wrażenie dwóch kompletnie odmiennych, sklejonych ze sobą seriali. Jednego świetnego o Cathy, drugiego średniego o losach rodziny, której przez chwilę była częścią. Szkoda, bo mocną stroną produkcji są kreacje aktorskie i casting: ta obsada mogłaby wycisnąć z poszczególnych postaci dużo więcej.
Na koniec recenzentka stawia pytanie: Czy nowe "Na wschód od Edenu" skłóci Amerykanów tak, jak Polaków "Lalka" Pawła Maślony?
Odpowiedź na nie znajdziecie TUTAJ
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Zobacz zwiastun serialu "Na wschód od Edenu"
Siedmioodcinkowy miniserial "Na wschód od Edenu" trafił na Netflix 1 października. Grającej Cathy Florence Pugh
partnerują m.in. Christopher Abbott
, Hoon Lee
, Ciarán Hinds
i Mike Faist
. Przypominamy zwiastun: