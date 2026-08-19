"Na wschód od Edenu" - zdjęcia z serialu z Florence Pugh. Jest też data premiery

Netflix zaprezentował pierwsze zdjęcia z wyczekiwanego serialu "Na wschód od Edenu", będącego nową ekranizacją powieści Johna Steinbecka. W głównej roli zobaczymy Florence Pugh, która wciela się w Cathy Ames. Podano też datę premiery - produkcja zadebiutuje na platformie 1 października.
Florence Pugh w "Na wschód od Edenu"
"Na wschód od Edenu
" to współczesna interpretacja klasycznej powieści Steinbecka
z 1952 roku. Fabuła będzie przedstawiać wielopokoleniową historię rodziny Trasków, tym razem szczególnie skupiając się na postaci Cathy Ames, w którą wciela się Florence Pugh
. Aktorka jest również producentką wykonawczą serialu.
W obsadzie znaleźli się także Tracy Letts
jako Cyrus Trask, Martha Plimpton
jako Faye, Ciarán Hinds
jako Samuel Hamilton, Joseph Zada
jako Cal Trask, Joe Anders
jako Aron Trask, Christopher Abbott
jako Adam Trask, Mike Faist
jako Charles Trask oraz Hoon Lee
jako Lee.
Serial został nakręcony w Nowej Zelandii. Za scenariusz odpowiada Zoe Kazan
, która pełni również funkcję współshowrunnerki wraz z Jebem Stuartem
. Kazan jest wnuczką Elii Kazana
, reżysera filmowej adaptacji "Na wschód od Edenu
" z 1955 roku.
Pierwsze cztery odcinki wyreżyseruje Garth Davis
, a za kolejne trzy odpowiada Laure de Clermont-Tonnerre
.
"Na wschód od Edenu" - zwiastun