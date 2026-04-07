"Nagi instynkt". Reboot w rękach reżyserski "Wichrowych wzgórz"?

W ubiegłym roku pojawiła się wieść, że Joe Eszterhas pracuje nad odświeżoną wersją filmu "Nagi instynkt". Wygląda na to, że ten projekt nadal istnieje. Co więcej, ma już kandydatkę na stanowisko reżysera.

Nowy "Nagi instynkt" na nowe czasy



Joe Eszterhas, który jest scenarzystą oryginalnego "Nagiego instynktu", szykuje film, który poprzez formułę thrillera erotycznego a la "Nagi instynkt" opowiedziałby o współczesnych relacjach damsko-męskich. Jak twierdził w jednym z wywiadów, film nie będzie "woke", bo on nie uznaje kultury woke i poprawności politycznej.

Teraz Eszterhas ujawnił, że producenci filmów rozmawiają z kandydatką na stanowisko reżysera. Jest nią Emerald Fennell, czyli autorka tegorocznego filmu "Wichrowe wzgórza".

Eszterhas jest zachwycony wyborem. W rozmowie z "The Guardian" powiedział wprost: Ma dokładnie taką wrażliwość, jak jest tu potrzebna. Nie boi się kontrowersji ani seksualności. Mam nadzieję, że dojdzie do skutku.

Joe Eszterhas zapowiada, że w scenariuszu będzie uwzględniona postać Catherine Tramell, w którą wcieliła się Sharon Stone. Ta jednak na razie nie jest zbyt entuzjastycznie nastawiona do pomysłu. W pamięci ma bowiem "Nagi instynkt 2". Warto jednak pamiętać, że dwójka powstała bez udziału Eszterhasa.

