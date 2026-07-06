Wiemy, o kim opowie "Nagi instynkt 3"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Joe Eszterhas pracuje nad nową odsłoną "Nagiego instynktu". Scenarzysta legendarnego thrillera erotycznego ujawnił, że zakończył już prace nad tekstem.
"Nagi instynkt 3" coraz bliżejEszterhas
nie był zbyt wylewny, jeśli chodzi o szczegóły fabuły. Dowiedzieliśmy się, że poza Catherine Tramell
, której powrót zapowiadał już wcześniej, w filmie ważną rolę odegra przedstawicielka młodszego pokolenia. Jest w nim Catherine Tramell, a także nowa bohaterka – jej córka Jezebel. Nie mogę za dużo zdradzić
– powiedział.
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Joe Eszterhas z Giną Gershon podczas CineVegas Film Festival w 2005 roku
Wydaje się mało prawdopodobne, aby Sharon Stone
miała zaangażować się w nowy projekt. W sierpniu ubiegłego roku aktorka bezceremonialnie zgasiła nadzieje scenarzysty, który liczył na ponowną współpracę (więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ
). Aktorka wróciła do roli Catherine Tramell
w sequelu z 2006 roku, okazał się on jednak box-office'ową i artystyczną porażką. Zdobył cztery Złote Maliny: dla najgorszego filmu, najgorszej aktorki, najgorszego scenariusza i najgorszego prequela lub sequela. Eszterhas
odniósł się do niego tak: Zapłacili mi 1,5 miliona, żebym nie miał z tym nic wspólnego. To były łatwe pieniądze. Nikt mi tego nie powiedział, ale wydaje mi się, że po prostu nie chcieli podejmować takiego ryzyka twórczego, jak w oryginale. Nie chcieli kontrowersji. Zrobili z tego nijaki policyjny procedural. Osadzili akcję w Londynie, a cały film był naprawdę nudny. Brakowało mu pikanterii i dowcipu oryginału.
Zobacz zwiastun "Nagiego instynktu"
W "Nagim instynkcie
" Sharon Stone
wcieliła się w podejrzewaną o morderstwo pisarkę Catherine Tramell
. W trakcie śledztwa rozpoczyna ona erotyczną grę z detektywem Nickiem Curranem (Michael Douglas
). Przypominamy zwiastun: