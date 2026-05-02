"Narnia" Netfliksa bez premiery w tym roku. Kiedy zobaczymy film Grety Gerwig?

Mamy złą wiadomość dla wszystkich niecierpliwie wyczekujących filmu "Narnia" Grety Gerwig. Netflix właśnie zdecydował się opóźnić premierę o prawie trzy miesiące. A to oznacza, że widowiska nie zobaczymy w tym roku.
Nowa "Narnia" z nową datą premiery
Przypomnijmy, że pierwotny plan zakładał wprowadzenie filmu "Narnia"
do kin pod koniec listopada. W Ameryce premiera miała być powiązana z Dniem Dziękczynienia. Potem, na Boże Narodzenie film miał trafić na platformę Netflix.
Według nowego harmonogramu, "Narnia" zadebiutuje w kinach w walentynkowy weekend 2027 roku
. Oznacza to, że na świecie zacznie być grana 10 lutego. Netflix zapowiada, że obraz będzie dostępny w szerokiej dystrybucji na całym świecie. Dodatkowo będzie miał pełne okno kinowej dystrybucji. A to oznacza, że na platformie zadebiutuje dopiero 2 kwietnia 2027 roku.
"Narnia"
będzie historycznym wydarzeniem. Choć bowiem Netflix w przeszłości wielokrotnie wprowadzał swoje filmy do kin, to jeszcze nigdy nie odbyła się to na taką skalę, ani przy zachowaniu pełnego okna wyłączności kinowej dystrybucji. Na chwilę obecną jest to rzecz jasna wyjątek. Być może jednak jest to pierwsza jaskółka zapowiadająca zmianę stosunku władz Netfliksa do kin.
Za "Narnię"
odpowiada Greta Gerwig
, dla której jest to pierwszy film po spektakularnym kasowym sukcesie widowiska "Barbie
". Obraz powstał na podstawie szóstego tomu cyklu C.S. Lewisa
wydanego w Polsce pod tytułem "Siostrzeniec czarodzieja"
. Poznajemy w nim przygody dwójki przyjaciół, Digory’ego i Poli, którzy zostają niespodziewanie przeniesieni z Londynu do Innego Świata przez Andrzeja – wuja Digory’ego, czarodzieja. Spotykają tam złą czarownicę Jadis, poszukują owocu Zaczarowanej Jabłoni i stają się świadkami narodzin Narnii wraz z jej wszystkimi zwierzętami i niezwykłościami. Czy Digory’emu uda się sprostać próbie Aslana?
W obsadzie filmu są m.in.: Emma Mackey
jako Biała Czarownica, Daniel Craig
jako wujek Andrzej i Meryl Streep
jako głos Aslana.
Zwiastun filmu "Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu", ostatniej dużej ekranizacji cyklu Lewisa