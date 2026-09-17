Newsy Filmy Greta Gerwig uwielbia "Narnię": "Chcę, by ten film był magiczny"
VOD / Filmy

Greta Gerwig uwielbia "Narnię": "Chcę, by ten film był magiczny"

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Narnia%3A+Siostrzeniec+czarodzieja%22%3A+Zobacz+oficjalny+logotyp+filmu+Grety+Gerwig-168638
Greta Gerwig uwielbia &quot;Narnię&quot;: &quot;Chcę, by ten film był magiczny&quot;
źródło: materialy promocyjne
"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" to jedna z najbardziej oczekiwanych premier przyszłego roku. Poznajcie oficjalny logotyp produkcji.

Zobacz logotyp nowych "Opowieści z Narnii"


Na oficjalnym koncie studia Sony Pictures, które ma prawa do dystrybucji "Siostrzeńca czarodzieja" w kinach, pojawiło się krótkie wideo z logotypem produkcji. Post znajdziecie poniżej: 



Od dzieciństwa kocham książki C.S. Lewisa o Narnii. Powiedziałabym, że dwiema najważniejszymi książkami mojego dzieciństwa były "Małe kobietki" i cykl "Opowieści z Narnii". Kiedy zostałam zaangażowana jako reżyserka adaptacji, poczułam ekscytację, ale i lęk, który towarzyszy mierzeniu się z czymś, co mnie ukształtowało. Chcę, aby ten film miał w sobie magię – skomentowała Gerwig

GettyImages-2263625876.jpg Getty Images © Michael Buckner

Cykl "Opowieści z Narnii" ukazał się w Polsce nakładem wydawnictwa Media Rodzina. W oficjalnym opisie "Siostrzeńca czarodzieja", nad adaptacją którego pracuje aktualnie Gerwig, czytamy:

W szóstym tomie cyklu poznajemy przygody dwójki przyjaciół, Digory’ego i Poli, którzy zostają niespodziewanie przeniesieni z Londynu do Innego Świata przez Andrzeja – wuja Digory’ego, czarodzieja. Spotykają tam złą czarownicę Jadis, poszukują owocu Zaczarowanej Jabłoni i stają się świadkami narodzin Narnii wraz z jej wszystkimi zwierzętami i niezwykłościami. Czy Digory’emu uda się sprostać próbie Aslana?

"Barbie" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielcki rozmawiają o wyreżyserowanej przez Gretę Gerwig "Barbie":



Zobacz zwiastun filmu "Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa"


Film "Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa" trafił na ekrany w 2005 roku, dając początek trylogii. Przypominamy zwiastun: 

Powiązane artykuły The Chronicles of Narnia: The Magician's Nephew

Zobacz wszystkie artykuły

The Chronicles of Narnia: The Magician's Nephew  (2027)

 The Chronicles of Narnia: The Magician's Nephew

Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa  (2005)

 Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa

Opowieści z Narnii: Książę Kaspian  (2008)

 Opowieści z Narnii: Książę Kaspian

Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu  (2010)

 Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: Rosjanin z szansą na nominację

Filmy

Studio Paramount opuści Hollywood?

2 komentarze
VOD Seriale

Znajoma twarz w 2. sezonie "Marshals"

2 komentarze
Filmy Box office

Nowy "Spider-Man" pokonał "Przebudzenie Mocy"

32 komentarze
Filmy

Matthew Lillard wstydzi się udziału w "Krzyku 7"

8 komentarzy
Filmy

Universal zrezygnuje z dystrybucji filmu o Musku?

17 komentarzy
Filmy

EXCLUSIVE: Sandra Drzymalska gwiazdą filmu "Miłka"

2 komentarze