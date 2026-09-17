Greta Gerwig uwielbia "Narnię": "Chcę, by ten film był magiczny"

"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" to jedna z najbardziej oczekiwanych premier przyszłego roku. Poznajcie oficjalny logotyp produkcji.
Zobacz logotyp nowych "Opowieści z Narnii"
Na oficjalnym koncie studia Sony Pictures, które ma prawa do dystrybucji "Siostrzeńca czarodzieja
" w kinach, pojawiło się krótkie wideo z logotypem produkcji. Post znajdziecie poniżej:
Od dzieciństwa kocham książki C.S. Lewisa o Narnii. Powiedziałabym, że dwiema najważniejszymi książkami mojego dzieciństwa były "Małe kobietki" i cykl "Opowieści z Narnii". Kiedy zostałam zaangażowana jako reżyserka adaptacji, poczułam ekscytację, ale i lęk, który towarzyszy mierzeniu się z czymś, co mnie ukształtowało. Chcę, aby ten film miał w sobie magię
– skomentowała Gerwig
.
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Cykl "Opowieści z Narnii" ukazał się w Polsce nakładem wydawnictwa Media Rodzina. W oficjalnym opisie "Siostrzeńca czarodzieja", nad adaptacją którego pracuje aktualnie Gerwig
, czytamy: W szóstym tomie cyklu poznajemy przygody dwójki przyjaciół, Digory’ego i Poli, którzy zostają niespodziewanie przeniesieni z Londynu do Innego Świata przez Andrzeja – wuja Digory’ego, czarodzieja. Spotykają tam złą czarownicę Jadis, poszukują owocu Zaczarowanej Jabłoni i stają się świadkami narodzin Narnii wraz z jej wszystkimi zwierzętami i niezwykłościami. Czy Digory’emu uda się sprostać próbie Aslana?
"Barbie" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielcki rozmawiają o wyreżyserowanej przez Gretę Gerwig
"Barbie
":
Zobacz zwiastun filmu "Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa"
Film "Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa
" trafił na ekrany w 2005 roku, dając początek trylogii. Przypominamy zwiastun: