Newsy Filmy Multimedia "Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" - Daniel Craig i Emma Mackey na zdjęciach z filmu
Filmy / Multimedia

"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" - Daniel Craig i Emma Mackey na zdjęciach z filmu

Empire Online / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Narnia%3A+Siostrzeniec+czarodzieja%22+-+Daniel+Craig+i+Emma+Mackey+na+zdj%C4%99ciach+z+filmu-168664
&quot;Narnia: Siostrzeniec czarodzieja&quot; - Daniel Craig i Emma Mackey na zdjęciach z filmu
Magazyn "Empire" zaprezentował dwa nowe zdjęcia z widowiska Grety Gerwig "Narnia: Siostrzeniec czarodzieja". Przedstawiają one Emmę Mackey jako Jadis (czyli przyszłą Białą Czarownicę) oraz Daniela Craiga wcielającego się w tytułowego czarodzieja.


"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" - co wiemy o filmie?



W scenariuszu jest opisana jako "sam chaos i złe pomysły" - opisuje swoją bohaterkę Mackey w rozmowie z magazynem "Empire" - To postać większa niż życie.

Za bardzo ekscytuje się tym, co mogłoby się wydarzyć, i przez to nie dostrzega ludzi wokół siebie - mówi Craig o swoim knującym intrygi czarodzieju.

"Siostrzeniec czarodzieja" opowie o Digorym i Polly, którzy za sprawą magicznego pierścienia trafiają do innego świata. Bohaterowie przypadkowo budzą z magicznego snu złowrogą czarodziejkę, która pragnie zdobyć władzę i niszczyć kolejne światy. W tym samym czasie Aslan śpiewem powołuje do życia Narnię. 

W obsadzie filmu prócz Mackey i Craiga znaleźli się David McKenna, Beatrice Campbell, Carey Mulligan, Ciarán Hinds oraz Meryl Streep użyczająca głosu Aslanowi. Budżet widowiska wyniósł co najmniej 200 milionów dolarów. 

"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" zadebiutuje w kinach 12 lutego 2027 roku. Wcześniej, 10 lutego, odbędą się pokazy przedpremierowe w IMAX. 2 kwietnia film trafi na Netfliksa.

Powiązane artykuły Narnia: Siostrzeniec czarodzieja

Zobacz wszystkie artykuły

Narnia: Siostrzeniec czarodzieja  (2027)

 Narnia: Siostrzeniec czarodzieja

Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa  (2005)

 Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa

Opowieści z Narnii: Książę Kaspian  (2008)

 Opowieści z Narnii: Książę Kaspian

Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu  (2010)

 Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu

Najnowsze Newsy

Filmy

Ian McKellen na planie nowego "Władcy Pierścieni". Zobacz wideo

Filmy

"Resident Evil": Tak należy ekranizować gry? Recenzja

1 komentarz
Filmy

Sequel "World War Z" jednak powstanie. Kto za kamerą?

2 komentarze
Filmy

Wiemy, kto może zastąpić Jasona Momoę w ekranizacji "Helldivers"

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Polski kandydat do Oscara wybrany!

55 komentarzy
Seriale Rankingi Filmy

Która ekranizacja "Resident Evil" jest najlepsza?

24 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: Zwycięzca MDAG dołącza do rywalizacji