"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" - Daniel Craig i Emma Mackey na zdjęciach z filmu

Magazyn "Empire" zaprezentował dwa nowe zdjęcia z widowiska Grety Gerwig "Narnia: Siostrzeniec czarodzieja". Przedstawiają one Emmę Mackey jako Jadis (czyli przyszłą Białą Czarownicę) oraz Daniela Craiga wcielającego się w tytułowego czarodzieja.
"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" - co wiemy o filmie? W scenariuszu jest opisana jako "sam chaos i złe pomysły"
- opisuje swoją bohaterkę Mackey
w rozmowie z magazynem "Empire" - To postać większa niż życie. Za bardzo ekscytuje się tym, co mogłoby się wydarzyć, i przez to nie dostrzega ludzi wokół siebie
- mówi Craig
o swoim knującym intrygi czarodzieju.
"Siostrzeniec czarodzieja
" opowie o Digorym i Polly, którzy za sprawą magicznego pierścienia trafiają do innego świata. Bohaterowie przypadkowo budzą z magicznego snu złowrogą czarodziejkę, która pragnie zdobyć władzę i niszczyć kolejne światy. W tym samym czasie Aslan śpiewem powołuje do życia Narnię.
W obsadzie filmu prócz Mackey i Craiga znaleźli się David McKenna
, Beatrice Campbell
, Carey Mulligan
, Ciarán Hinds
oraz Meryl Streep
użyczająca głosu Aslanowi. Budżet widowiska wyniósł co najmniej 200 milionów dolarów.
"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja
" zadebiutuje w kinach 12 lutego 2027 roku. Wcześniej, 10 lutego, odbędą się pokazy przedpremierowe w IMAX. 2 kwietnia film trafi na Netfliksa.