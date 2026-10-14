Czarne chmury nad "Narnią". Film Grety Gerwig jest "okropny"?

Premiera wyczekiwanego widowiska "Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" coraz bliżej. Jednak przedostające się do mediów informacje zza kulis produkcji nie napawają optymizmem. Reżyserka Greta Gerwig jest podobno w konflikcie z przedstawicielami Netfliksa, którzy obawiają się, że film – będący jedną z najbardziej kosztownych produkcji w historii studia – okaże się finansową i artystyczną porażką.
Co w "Narnii" nie podoba się Netfliksowi?
Według Jeffa Sneidera napięcie na linii Dan Lin (szef działu odpowiadającego za produkcje filmowe Netfliksa) – Gerwig
jest bardzo intensywne. Jedno ze źródeł twierdzi, że przedstawiciele platformy określają "Narnię: Siostrzeńca czarodzieja
" jako "okropny". Inna osoba, która miała okazję zobaczyć film na organizowanych latem pokazach testowych, porównała go do "Pułapki czasu
" Avy DuVernay
– widowiska fantasy z 2018 roku. Przyniosło ono wówczas Disneyowi straty w wysokości prawie 100 milionów dolarów.
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Wspomniane pokazy miały doprowadzić do decyzji o dokrętkach. Podobno jednym z problemów filmu – który można rozwiązać w postprodukcji – jest konstrukcja narracyjna: bohaterowie podobno docierają do tytułowej krainy dopiero w trzecim akcie.
Cała sytuacja przypomina wydarzenia, jakie miały się rozegrać za kulisami produkcji "Barbie
". Mike De Luca
i Pamela Abdy
– ówcześni szefowie Warner Bros. – podobno również byli mocno zaniepokojeni tym, co dzieje się wokół filmu. Gerwig
miała wówczas skorzystać z pomocy doświadczonego montażysty lub reżysera. Ostateczny efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania: "Barbie
" zarobiła w kinach blisko 1,5 miliona dolarów, stając się jednym z największych hitów 2023 roku. Czy i tym razem reżyserka wyjdzie z kłopotów obronną ręką? Tego dowiemy się w lutym, kiedy jej dzieło trafi na ekrany kin.
Zobacz zwiastun "Narnii: Siostrzeńca czarodzieja"
"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja
" to szósty tom cyklu C.S. Lewisa
. W rolach głównych zobaczmy Beatrice Campbell
i Davida McKennę
(jako Polę Plummer i Digory'ego Kirke'a), którym towarzyszą m.in. Daniel Craig
(jako wuj Andrzej), Carey Mulligan
(jako Mabel Kirke) i Emma Mackey
(jako Biała Czarownica). Zobaczcie zwiastun: