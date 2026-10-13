"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja". Aslan, Digory, Pola, Skrzydłacz i pierwszy plakat widowiska Netfliksa

Do sieci trafił pierwszy plakat widowiska fantasy "Narnia: Siostrzeniec czarodzieja". Netflix zapowiedział też, że jeszcze dziś zobaczymy pierwszy zwiastun.
Greta Gerwig zaprasza do Narnii "Narnia: Siostrzeniec czarodzieja"
zadebiutuje w kinach w przyszłym roku. Film wyreżyserowała Greta Gerwig
na podstawie szóstego tomu cyklu C.S. Lewisa
. Poznajemy w nim przygody dwójki przyjaciół, Digory’ego i Poli, którzy zostają niespodziewanie przeniesieni z Londynu do Innego Świata przez Andrzeja – wuja Digory’ego i czarodzieja. Spotykają tam złą czarownicę Jadis, poszukują owocu Zaczarowanej Jabłoni i stają się świadkami narodzin Narnii wraz z jej wszystkimi zwierzętami i niezwykłościami.
Aslan, Digory, Pola oraz Skrzydłacz widnieją na pierwszym plakacie filmu. Możecie mu się przyjrzeć poniżej.
Głosu Aslanowi użyczyła Meryl Streep
. Tak Greta Gerwig
wyjaśnia swoją kontrowersyjną decyzję castingową: Chciałam kogoś, kto miałby głębię, ale nie byłby pretensjonalny; kogoś o poważnej postawie, ale pozbawionego ponurej skłonności do traktowania siebie zbyt serio. Kogoś, kto potrafiłby wyrażać zarówno głębię i wzruszenie, jak i radość oraz zachwyt. Chciałam, żeby ta osoba miała ponad 70 lat, by mądrość płynęła z jej doświadczenia, a jednocześnie żeby wciąż potrafiła zachwycać się światem z dziecięcą świeżością i ciekawością. A do tego, żeby należała do grona najwybitniejszych aktorów wszech czasów. Takich osób nie ma wiele.
Ponieważ Aslan tworzy Narnię śpiewem, muzyka odgrywa w filmie dużą rolę. Tak Greta Gerwig
mówiła w wywiadzie dla magazynu "Empire" o swoich inspiracjach:
David Bowie uratował mi życie. Paul McCartney uratował mi życie. David Gilmour uratował mi życie. Pete Townshend uratował mi życie. Jimmy Page, Robert Plant. Narnia to dosłownie świat utkany z muzyki. To świat, który Aslan powołał do życia swoim śpiewem. I właśnie rock and roll jawił mi się jako świat utkany z muzyki.
Jak wygląda wizja Gerwig
? Przekonamy się jeszcze dziś, kiedy do sieci trafi pierwszy zwiastun. A na razie przypominamy zwiastun jej poprzedniego filmu, "Barbie
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