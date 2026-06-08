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"Narodziny gwiazdy" na Ladies Night w Cinema City

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https://www.filmweb.pl/news/%22Narodziny+gwiazdy%22+na+Ladies+Night+w+Cinema+City-166954
&quot;Narodziny gwiazdy&quot; na Ladies Night w Cinema City
Zapraszamy wszystkie Panie 16 czerwca na kobiece wydarzenie – Ladies Night, podczas którego wyświetlimy film "Narodziny gwiazdy" z Lady Gagą i Bradleyem Cooperem w rolach głównych. To pełna emocji historia, która zachwyciła widzów na całym świecie. Na uczestniczki eventu, oprócz seansu, czekać będzie powitalny drink bezalkoholowy, prezenty od partnerów wydarzenia, a także konkursy z nagrodami. 

Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek i spędzić miło czas z siostrą czy mamą. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz następnie seansu. Podczas Ladies Night uczestniczki wydarzenia wspólnie się śmieją, wzruszają, wstrzymują oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawią!



Czerwcowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym drinkiem od F’ALKO, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W torbach dla uczestniczek w czerwcu znajdą się m.in. nawilżający tonik od Sensum Mare czy magazyn Vogue. 16 czerwca o 19:00 wyświetlimy film "Narodziny Gwiazdy". Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie: Kup Bilet 

"Narodziny gwiazdy" - o czym jest film?



Doświadczony muzyk Jackson Maine (Bradley Cooper) odkrywa nieznaną nikomu artystkę Ally (Lady Gaga) - i zakochuje się w niej. Ally zamierzała właśnie porzucić swoje marzenie o śpiewaniu… jednak Jack nakłania ją do wyjścia z cienia. Początkująca piosenkarka nawiązuje pełną pasji relację z dojrzałym muzykiem. Jej kariera nabiera rozpędu. Jego słabości pchają go ku katastrofie.



W czerwcu partnerami eventu są takie marki jak: 
•    F'ALKO 
•    Lotto 
•    Velvet 
•    BNP Paribas 
•    Kinder Bueno 
•    Mentos 
•    Sensum Mare 
•    Barilla 
•    Eveline Cosmetics 

Patronem medialnym wydarzenia jest Vogue.
Informacja sponsorowana

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