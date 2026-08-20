"Naruto": Czy Charles Melton to Kakashi Hatake?

Destin Daniel Cretton, którego "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" święci triumfy w kinach na całym świecie, szykuje się do rozpoczęcia prac na planie aktorskiej adaptacji mangi "Naruto". Projekt powstaje dla studia Lionsgate. Wiemy już, kto będzie jego gwiazdą.
Charles Melton jako Naruto? Co wiemy o projekcie?
Jak podaje The Hollywood Reporter, Charles Melton
prowadzi negocjacje w sprawie jednej z kluczowych ról w "Naruto
". Prawdopodobnie wcieli się w Kakashiego Hatake – mentora tytułowego bohatera i jego przyjaciół. Źródła podają, że rozmowy są już na końcowym etapie. Jednocześnie wciąż trwają poszukiwania młodego aktora, który zagra tytułową rolę.
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"Naruto" to opowieść o chłopcu imieniem Naruto Uzumaki, w którym żyje legendarny lisi demon i który chce wyrosnąć na wojownika ninja. By zrealizować swoje marzenie, będzie musiał pokonać wiele przeszkód. W latach 1999–2014 manga ukazywała się w odcinkach w magazynie "Shonen Jump". W 2002 roku zadebiutował oparty na komiksie serial anime. Zrealizowano również szereg animowanych filmów. "Naruto" jest jedną z najpopularniejszych popkulturowych franczyz na świecie.
Najważniejsze role Charlesa MeltonaCharles Melton
najlepiej znany jest z "Obsesji
" Todda Haynesa
. Ostatnio mogliśmy go też zobaczyć w drugim sezonie serialu "Awantura
", który dla Netfliksa realizuje studio A24, oraz "Jej piekle
" Nicolasa Windinga Refna
. W jego CV znajdziemy również takie tytuły jak "Słońce też jest gwiazdą
", "Bad Boys for Life
", "Wojna
" oraz seriale "Riverdale
" i "American Horror Stories
".
Zobacz zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"
Aktualnie filmografię Destina Daniela Crettona
zamyka "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
". Film z Tomem Hollandem
w tytułowej roli zarobił już ponad dwa miliardy dolarów, zostawiając w tyle wszystkie tegoroczne premiery. Przypominamy zwiastun: