"Nasza rewolucja": Jakubik, Popławska i Domalewski na premierze biografii Jacka i Gajki Kuroniów

Na ekrany kin zmierza "Nasza rewolucja" – historia miłości Jacka i Gajki Kuroniów. Gościliśmy na uroczystej premierze, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać z odtwórcami głównych ról – Arkadiuszem Jakubikiem i Magdaleną Popławską – oraz reżyserem Piotrem Domalewskim.
Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik w filmie "Nasza rewolucja". Fot. Anna Włoch
Arkadiusz Jakubik: "Chcecie wiedzieć, ile papierosów wypaliłem na planie?"Arkadiusz Jakubik
opowiedział nam m.in. o wyzwaniach, z jakimi wiązała się rola Jacka Kuronia. W krótkim wywiadzie zdradził nam, i ile papierosów wypalił podczas realizacji zdjęć.
Magdalena Popławska: "Opowiadamy o zupełnie innej stornie Jacka"Magdalena Popławska
podkreśla, że "Nasza rewolucja
" nie pokazuje Gajki i Jacka Kuroniów jako bohaterów znanych z kart podręczników do historii, lecz jako osoby z krwi i kości, a historyczne wydarzenia są tłem dla ich osobistej historii.
Piotr Domalewski: "To nie jest historyczny bryk"
Reżyser Piotr Domalewski
opowiedział m.in. roli, jaką odegrała rodzina Kuroniów w przygotowaniach do produkcji. Podkreślił też, że "Nasza rewolucja
" nie jest historycznym brykiem, lecz historią miłosną dwojga ludzi rozgrywającą się na tle burzliwych wydarzeń przełomu lat 70. i 80.
Zobacz zwiastun filmu "Nasza rewolucja"
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"Nasza rewolucja
" zadebiutowała na tegorocznym festiwalu w Gdyni. Do kin trafi już jutro, tj. 11 listopada. Wcielającym się w Jacka i Gajkę Kuroniów Arkadiuszowi Jakubikowi
i Magdalenie Popławskiej
towarzyszą m.in. Jakub Jakubik
, Jacek Koman
, Andrzej Andrzejewski
i Krzysztof Zarzecki
. Przypominamy zwiastun: