"Nasza rewolucja": Jakubik, Popławska i Domalewski na premierze biografii Jacka i Gajki Kuroniów

Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik w filmie "Nasza rewolucja". Fot. Anna Włoch

Arkadiusz Jakubik: "Chcecie wiedzieć, ile papierosów wypaliłem na planie?"

Magdalena Popławska: "Opowiadamy o zupełnie innej stornie Jacka"

Piotr Domalewski: "To nie jest historyczny bryk"

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