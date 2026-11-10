Newsy "Nasza rewolucja": Jakubik, Popławska i Domalewski na premierze biografii Jacka i Gajki Kuroniów
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"Nasza rewolucja": Jakubik, Popławska i Domalewski na premierze biografii Jacka i Gajki Kuroniów

Filmweb autor: /
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&quot;Nasza rewolucja&quot;: Jakubik, Popławska i Domalewski na premierze biografii Jacka i Gajki Kuroniów
źródło: materialy promocyjne
autor: Anna Włoch
Na ekrany kin zmierza "Nasza rewolucja" – historia miłości Jacka i Gajki Kuroniów. Gościliśmy na uroczystej premierze, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać z odtwórcami głównych ról – Arkadiuszem Jakubikiem i Magdaleną Popławską – oraz reżyserem Piotrem Domalewskim.

Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik w filmie "Nasza rewolucja". Fot. Anna Włoch

Arkadiusz Jakubik: "Chcecie wiedzieć, ile papierosów wypaliłem na planie?"


Arkadiusz Jakubik opowiedział nam m.in. o wyzwaniach, z jakimi wiązała się rola Jacka Kuronia. W krótkim wywiadzie zdradził nam, i ile papierosów wypalił podczas realizacji zdjęć.



Magdalena Popławska: "Opowiadamy o zupełnie innej stornie Jacka"


Magdalena Popławska podkreśla, że "Nasza rewolucja" nie pokazuje Gajki i Jacka Kuroniów jako bohaterów znanych z kart podręczników do historii, lecz jako osoby z krwi i kości, a historyczne wydarzenia są tłem dla ich osobistej historii.



Piotr Domalewski: "To nie jest historyczny bryk"


Reżyser Piotr Domalewski opowiedział m.in. roli, jaką odegrała rodzina Kuroniów w przygotowaniach do produkcji. Podkreślił też, że "Nasza rewolucja" nie jest historycznym brykiem, lecz historią miłosną dwojga ludzi rozgrywającą się na tle burzliwych wydarzeń przełomu lat 70. i 80.


Zobacz zwiastun filmu "Nasza rewolucja"

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"Nasza rewolucja" zadebiutowała na tegorocznym festiwalu w Gdyni. Do kin trafi już jutro, tj. 11 listopada. Wcielającym się w Jacka i Gajkę Kuroniów Arkadiuszowi Jakubikowi i Magdalenie Popławskiej towarzyszą m.in. Jakub Jakubik, Jacek Koman, Andrzej Andrzejewski i Krzysztof Zarzecki. Przypominamy zwiastun: 

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