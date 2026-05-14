Wielka miłość i wielka historia. Teaser filmu "Nasza rewolucja" z Arkadiuszem Jakubikiem i Magdaleną Popławską

Jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam teaser filmu "Nasza rewolucja" w reżyserii Piotra Domalewskiego. To poruszająca opowieść inspirowana życiem Grażyny i Jacka Kuroniów. Produkcja - łącząca emocjonalną historię miłosną z tłem najważniejszych wydarzeń najnowszej historii Polski - wejdzie do kin 11 listopada 2026 roku. 

"Nasza rewolucja" opowiada o relacji dwojga ludzi, którzy wierzyli, że razem mogą zmieniać świat. On – charyzmatyczny, bezkompromisowy, gotowy poświęcić wszystko dla wolności. Ona – odważna, ciepła i niezwykle silna. Ich mieszkanie staje się miejscem spotkań opozycji demokratycznej, a codzienność – nieustannym balansowaniem między miłością, walką i strachem. W tle rozgrywają się wydarzenia, które zmieniły historię Polski: protesty robotnicze, działalność Komitetu Obrony Robotników, represje władz komunistycznych i stan wojenny. W rolach głównych zobaczymy Magdalenę Popławską oraz Arkadiusza Jakubika.  


"Nasza rewolucja" to przede wszystkim opowieść o wielkiej miłości – takiej, która daje siłę, by przetrwać najtrudniejsze momenty i nie stracić wiary w drugiego człowieka. Jednocześnie jest to historia ludzi głęboko przekonanych, że wolność i godność należą się każdemu, niezależnie od czasów, w których przyszło mu żyć. Wierzę, że opowiadamy o tych wartościach w sposób emocjonalny, bliski i uniwersalny dla współczesnego widza - mówi Robert Kijak, producent filmu.


Premiera kinowa filmu została zaplanowana na 11 listopada – datę symboliczną dla historii Polski i opowieści o wolności, która stanowi jeden z najważniejszych tematów filmu. Produkcja została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a mecenasem promocji filmu został Orlen. Do grona koproducentów dołączyła również stacja TVN.

