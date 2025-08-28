"Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów" - Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska na pierwszych zdjęciach

Ruszyły zdjęcia do filmu "Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów" w reżyserii Piotra Domalewskiego ("Cicha noc"). Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, będzie to opowieść o miłości tak wielkiej, że mogła zmieniać świat, i o ludziach, którzy w czasach dyktatury zapłacili wysoką cenę za walkę o wolność. W Jacka Kuronia wciela się Arkadiusz Jakubik, a w jego żonę Grażynę – nazywaną Gajką – Magdalena Popławska.
Poniżej prezentujemy Wam pierwsze zdjęcia z filmu.
"Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów": szczegóły filmu
On – żywiołowy, głośny, charyzmatyczny. Ona – odważna, delikatna, pełna ciepła. Bezgranicznie w sobie zakochani i przekonani, że razem mogą zmieniać świat – Jacek i Grażyna Kuroniowie. Rezygnują z prywatności, by oddać życie walce o wolność. Ich mieszkanie staje się "kwaterą główną" opozycji – miejscem spotkań ludzi gotowych ryzykować wszystko w imię lepszego jutra. Ale wielka idea oznacza też ogromną cenę: chwile intensywnej intymności przeplatają się z latami rozłąki, kiedy dzielą ich więzienne kraty. Wybuch stanu wojennego zmusza ich do podejmowania wyborów, których nikt nie chciałby podejmować. Czy w tak potwornie trudnych czasach, miłość może zwyciężyć?
– Do momentu wejścia na plan towarzyszył mi stres, ale kiedy zaczęliśmy zdjęcia – odpuściłem. Wszedłem w buty Kuronia, ale uszyte na mój rozmiar - przyznaje Arkadiusz Jakubik
- Nie próbuję go naśladować ani odtwarzać jego charakterystyczności. Dla mnie jako aktora najważniejszy jest człowiek i jego emocje – za tym idzie widz. Dlatego mój filmowy Kuroń nie będzie pomnikiem. Nie chcę opowiadać o nim na kolanach, tylko pokazać go jako człowieka z krwi i kości, ze wszystkimi słabościami. A jednocześnie – jako postać historyczna, ojciec polskiej wolności – pozostaje dla mnie autorytetem i bohaterem moich czasów.
– Gajka była wyjątkowa – bez niej jego historia mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej. Nie zapisała się na kartach historii tak wyraźnie, jak on, podobnie jak wiele kobiet tamtego czasu. To one organizowały życie w cieniu: wysyłały paczki do więzień, wychowywały dzieci, stały w kolejkach, przekazywały informacje, walczyły o ich wolność. Robiły wszystko, by mężczyźni mogli zmieniać historię. Bardzo się cieszę, że mogę teraz opowiedzieć o niej. – dodaje Magdalena Popławska
– Dla całej mojej rodziny film o Gai i Jacku, to bardzo osobista sprawa. Historia ich życia to gotowy scenariusz. Czekamy niecierpliwie na premierę – mówi Joanna Liszkiewicz-Kuroń, synowa Jacka i Gai.
Producent filmu Robert Kijak
podkreśla: Mija właśnie 45 rocznica Porozumień Sierpniowych – wydarzenia kluczowego w dziejach Polski. Za tym historycznym momentem stali ludzie z krwi i kości, którzy poświęcili wiele walce o wolność. Czasem wszystko. Cieszę się, że możemy opowiedzieć historię Jacka i Grażyny Kuroniów i że możemy w tym liczyć na pełne wsparcie i zaufanie ich rodziny – to dla nas bardzo ważne.