"Naznaczony 6". Sony ujawnia mroczny zwiastun

Koniec czekania. Sony wreszcie odsłania karty i przedstawia zwiastun szóstej części cyklu "Naznaczony". Obraz nosi tytuł "Insidious: Out of the Further".
Nowa rodzina, nowy koszmar
Jako pierwsi zwiastun zobaczyli widzowie zebrani w Las Vegas. W przeciwieństwie jednak do wielu innych zwiastunów, które pokazano w poniedziałek na CinemaConie, ten trafił też oficjalnie do sieci. "Insidious: Out of the Further"
to historia nowej rodziny. Główną bohaterką jest Gemma (Amelia Eve
). To młoda matka, która wychowuje swoją córeczkę w domu, w którym sama się wychowała. Okrywa ona, że potrafi wchodzi do astralnego świata, w którym zamieszkują zagubione dusze i inne mroczne istoty.
Jednak jej moc jest jeszcze większa: otóż potrafi sprowadzać istoty z Dali do naszego świata. Kiedy tylko demony zdają sobie z tego sprawę, zaczynają ją wykorzystywać, by siać grozę i zniszczenie wśród śmiertelników...
Za reżyserię odpowiada Jacob Chase
("Come Play
"), który jest też autorem scenariusza. Amerykańska data premiery filmu "Insidious: Out of the Further" została wyznaczona na 21 sierpnia.
Zwiastun filmu "Insidious: Out of the Further"