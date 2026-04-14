"Naznaczony 6". Sony ujawnia mroczny zwiastun

Koniec czekania. Sony wreszcie odsłania karty i przedstawia zwiastun szóstej części cyklu "Naznaczony". Obraz nosi tytuł "Insidious: Out of the Further".

Nowa rodzina, nowy koszmar



Jako pierwsi zwiastun zobaczyli widzowie zebrani w Las Vegas. W przeciwieństwie jednak do wielu innych zwiastunów, które pokazano w poniedziałek na CinemaConie, ten trafił też oficjalnie do sieci.


"Insidious: Out of the Further" to historia nowej rodziny. Główną bohaterką jest Gemma (Amelia Eve). To młoda matka, która wychowuje swoją córeczkę w domu, w którym sama się wychowała. Okrywa ona, że potrafi wchodzi do astralnego świata, w którym zamieszkują zagubione dusze i inne mroczne istoty.

Jednak jej moc jest jeszcze większa: otóż potrafi sprowadzać istoty z Dali do naszego świata. Kiedy tylko demony zdają sobie z tego sprawę, zaczynają ją wykorzystywać, by siać grozę i zniszczenie wśród śmiertelników...

Za reżyserię odpowiada Jacob Chase ("Come Play"), który jest też autorem scenariusza. Amerykańska data premiery filmu "Insidious: Out of the Further" została wyznaczona na 21 sierpnia.

Zwiastun filmu "Insidious: Out of the Further"




Powiązane artykuły Insidious: Out of the Further

Zobacz wszystkie artykuły

Insidious: Out of the Further  (2026)

 Insidious: Out of the Further

Naznaczony  (2010)

 Naznaczony

Naznaczony: rozdział 2  (2013)

 Naznaczony: rozdział 2

Naznaczony: rozdział 3  (2015)

 Naznaczony: rozdział 3

Najnowsze Newsy

Katy Perry napastowała Ruby Rose? Aktorka oskarża wokalistkę

3 komentarze
Filmy Multimedia

Żywe trupy powracają? Zwiastun remake'u klasyka George'a A. Romero

Filmy

20th Century Studios zekranizuje grę z Robloxa

Filmy

"Resident Evil": na CinemaConie pokazano zwiastun nowej adaptacji

5 komentarzy
Filmy Wideo

Alan Ritchson ratuje życie nie tylko jako Reacher. Zwiastun filmu "Runner"

Filmy Gry

Będzie jatka? Kolejna popularna gra w drodze na ekran

Filmy

Kultowy "Skowyt" czeka remake

1 komentarz