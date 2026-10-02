"Reacher" powróci. A "Neagley"? Znamy decyzję Prime Video

Niedawno informowaliśmy, że Prime Video dało zielone światło szóstemu sezonowi "Reachera". Serial z Alanem Ritchsonem cieszy się tak ogromną popularnością, że w tym roku został przedłużony dwa razy (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Teraz platforma podjęła decyzję w sprawie dalszych losów jego spin-offu.
"Neagley" z drugim sezonem
To już pewne: "Neagley
" powróci. Pierwszy sezon zadebiutował 16 września, czyli w dniu premiery finałowego odcinka czwartego sezonu "Reachera
", i według danych Prime Video w ciagu pierwszych 13 dni przyciągnął przed ekrany 40 milionów widzów. Platforma ujawniła też, że serial uplasował się na czwartym miejscu listy najchętniej oglądanych debiutów produkcji oryginalnych. 52% widowni pochodzi spoza rynku amerykańskiego.
Alan Ritchson i Maria Sten w serialu "Neagley"Widownia na całym świecie przyjęła Frances Neagley jako postać o niezwykłej sile i wyrazistości. Maria Sten stworzyła imponującą, wielowymiarową kreację, która napędza każdy odcinek, a współtwórcy serialu – Nick Santora i Nicholas Wootton – zbudowali ekscytujący i wciągający świat.
– skomentował Peter Friedlander, szef działu Global Television z Amazon MGM Studios
Nie tylko Neagley. Skąd znamy Marię Sten?Maria Sten
to aktorka i scenarzystka o szwedzko-kongijsko-duńskich korzeniach. Karierę zaczynała jako tancerka i modelka, a w 2008 roku zdobyła tytuł Miss Universe Danii. Największą sympatię przyniosła jej rola Frances Neagley
w serialu "Reacher
". W jej filmografii znajdziemy również seriale "Channel Zero: The Dream Door
" i "Potwór z bagien
". Wyreżyserowała dwie krótkometrażówki: "When It Burns
" i "Wild Things Run Free
"; pracowała też w zespole scenarzystów serialu "Big Sky
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy też kryminał "East of the River", który aktualnie jest na etapie postprodukcji.
Zobacz zwiastun "Neagley"
W pierwszym sezonie "Neagley
" Marii Stern
partnerowali m.in. Alan Ritchson
jako Jack Reacher
, oraz Greyston Holt
, Jasper Jones
, Adeline Rudolph
i Matthew Del Negro
. Przypominamy zwiastun: