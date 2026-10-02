Newsy Seriale "Reacher" powróci. A "Neagley"? Znamy decyzję Prime Video
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"Reacher" powróci. A "Neagley"? Znamy decyzję Prime Video

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Neagley%22%3A+B%C4%99dzie+2.+sezon+spin-offu+%22Reachera%22+Platforma+Prime+Video+podj%C4%99%C5%82a+decyzj%C4%99-168889
&quot;Reacher&quot; powróci. A &quot;Neagley&quot;? Znamy decyzję Prime Video
źródło: materialy promocyjne
Niedawno informowaliśmy, że Prime Video dało zielone światło szóstemu sezonowi "Reachera". Serial z Alanem Ritchsonem cieszy się tak ogromną popularnością, że w tym roku został przedłużony dwa razy (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Teraz platforma podjęła decyzję w sprawie dalszych losów jego spin-offu.

"Neagley" z drugim sezonem


To już pewne: "Neagley" powróci. Pierwszy sezon zadebiutował 16 września, czyli w dniu premiery finałowego odcinka czwartego sezonu "Reachera", i według danych Prime Video w ciagu pierwszych 13 dni przyciągnął przed ekrany 40 milionów widzów. Platforma ujawniła też, że serial uplasował się na czwartym miejscu listy najchętniej oglądanych debiutów produkcji oryginalnych. 52% widowni pochodzi spoza rynku amerykańskiego.

Alan Ritchson i Maria Sten w serialu "Neagley"

Widownia na całym świecie przyjęła Frances Neagley jako postać o niezwykłej sile i wyrazistości. Maria Sten stworzyła imponującą, wielowymiarową kreację, która napędza każdy odcinek, a współtwórcy serialu – Nick Santora i Nicholas Wootton – zbudowali ekscytujący i wciągający świat. – skomentował Peter Friedlander, szef działu Global Television z Amazon MGM Studios

Nie tylko Neagley. Skąd znamy Marię Sten?


Maria Sten to aktorka i scenarzystka o szwedzko-kongijsko-duńskich korzeniach. Karierę zaczynała jako tancerka i modelka, a w 2008 roku zdobyła tytuł Miss Universe Danii. Największą sympatię przyniosła jej rola Frances Neagley w serialu "Reacher". W jej filmografii znajdziemy również seriale "Channel Zero: The Dream Door" i "Potwór z bagien". Wyreżyserowała dwie krótkometrażówki: "When It Burns" i "Wild Things Run Free"; pracowała też w zespole scenarzystów serialu "Big Sky". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy też kryminał "East of the River", który aktualnie jest na etapie postprodukcji. 

Zobacz zwiastun "Neagley"


W pierwszym sezonie "Neagley" Marii Stern partnerowali m.in. Alan Ritchson jako Jack Reacher, oraz Greyston Holt, Jasper Jones, Adeline Rudolph i Matthew Del Negro. Przypominamy zwiastun: 


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