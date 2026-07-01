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"Neagley": spin-off serialu "Reacher" ujawnia pierwsze zdjęcia i datę premiery

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Neagley%22%3A+spin-off+serialu+%22Reacher%22+ujawnia+pierwsze+zdj%C4%99cia+i+dat%C4%99+premiery-167369
&quot;Neagley&quot;: spin-off serialu &quot;Reacher&quot; ujawnia pierwsze zdjęcia i datę premiery
źródło: materialy promocyjne
Prawie dwa lata po zapowiedzi serialu "Neagley" twórcy "Reachera" pokazują, że nie zapomnieli o zniecierpliwionych fanach. W sieci pojawiły się dziś pierwsze fotosy z nadchodzącej produkcji, jak i oficjalna data premiery, na którą nie będzie trzeba wcale długo czekać. Zdjęcia ze zbliżającego się spin-offu możecie zobaczyć poniżej:

"Neagley" – fotosy z serialu








"Neagley" – co wiemy?



Jak donosi dziś portal Deadline, "Neagley" zadebiutuje na platformie Prime Video za dwa miesiące, konkretnie w środę, 16 września. Serial pojawi się więc w momencie premiery ostatniego odcinka z 4. sezonu "Reachera". Sezon ten ukaże się już 12 sierpnia (trzy odcinki), by potem tydzień po tygodniu zmierzać do finału planowanego właśnie na 16 września. W tej chwili trudno przewidzieć, czy wydarzenia z 4. sezonu będą w jakiś sposób korespondować z akcją "Neagley". 

Pierwsze rozszerzenie serialowego uniwersum "Reachera" skupi się na postaci Frances Neagley – dawnej podopiecznej Jacka Reachera, która w oryginalnym serialu pojawia się już od pierwszego sezonu. Kobieta jest działającą w Chicago detektywką, która we własnym serialu będzie chciała rozwiązać zagadkę śmierci swojego bliskiego przyjaciela. Ten miał zginąć w podejrzanym wypadku, co do którego Neagley ma uzasadnione wątpliwości. 

Produkcją opiekuje się Nick Santora – ten sam showrunner, który jest odpowiedzialny za sukces serialowego "Reachera". W pracach kreatywnych i koncepcyjnych wspomagał go Nicholas Wootton, z którym współpracował w przeszłości między innymi przy produkcji "Skazanego na śmierć".

Poza Marią Sten w roli detektywki Frances Neagley oraz Alana Ritchsona, który gościnnie pojawi się jako Reacher, serial ma także bogatą grupę bohaterów, których nie poznaliśmy dotąd w miarę oglądania "Reachera". W produkcji wystąpią również Adeline Rudolph ("Mortal Kombat II"), Matthew Del Negro ("Burmistrz Kingstown"), Greyston Holt ("Bitten") czy Damon Herriman ("Pewnego razu... w Hollywood"). 

"Reacher" – oceniamy pierwsze 3 odcinki 3. sezonu


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