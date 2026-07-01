"Neagley": spin-off serialu "Reacher" ujawnia pierwsze zdjęcia i datę premiery

Prawie dwa lata po zapowiedzi serialu "Neagley" twórcy "Reachera" pokazują, że nie zapomnieli o zniecierpliwionych fanach. W sieci pojawiły się dziś pierwsze fotosy z nadchodzącej produkcji, jak i oficjalna data premiery, na którą nie będzie trzeba wcale długo czekać. Zdjęcia ze zbliżającego się spin-offu możecie zobaczyć poniżej:
"Neagley" – fotosy z serialu
"Neagley" – co wiemy?
Jak donosi dziś portal Deadline, "Neagley
" zadebiutuje na platformie Prime Video za dwa miesiące, konkretnie w środę, 16 września. Serial pojawi się więc w momencie premiery ostatniego odcinka z 4. sezonu "Reachera
". Sezon ten ukaże się już 12 sierpnia (trzy odcinki), by potem tydzień po tygodniu zmierzać do finału planowanego właśnie na 16 września. W tej chwili trudno przewidzieć, czy wydarzenia z 4. sezonu będą w jakiś sposób korespondować z akcją "Neagley
".
Pierwsze rozszerzenie serialowego uniwersum "Reachera
" skupi się na postaci Frances Neagley – dawnej podopiecznej Jacka Reachera, która w oryginalnym serialu pojawia się już od pierwszego sezonu. Kobieta jest działającą w Chicago detektywką, która we własnym serialu będzie chciała rozwiązać zagadkę śmierci swojego bliskiego przyjaciela. Ten miał zginąć w podejrzanym wypadku, co do którego Neagley ma uzasadnione wątpliwości.
Produkcją opiekuje się Nick Santora
– ten sam showrunner, który jest odpowiedzialny za sukces serialowego "Reachera
". W pracach kreatywnych i koncepcyjnych wspomagał go Nicholas Wootton
, z którym współpracował w przeszłości między innymi przy produkcji "Skazanego na śmierć
".
Poza Marią Sten
w roli detektywki Frances Neagley oraz Alana Ritchsona
, który gościnnie pojawi się jako Reacher, serial ma także bogatą grupę bohaterów, których nie poznaliśmy dotąd w miarę oglądania "Reachera
". W produkcji wystąpią również Adeline Rudolph
("Mortal Kombat II
"), Matthew Del Negro
("Burmistrz Kingstown
"), Greyston Holt
("Bitten
") czy Damon Herriman
("Pewnego razu... w Hollywood
").
"Reacher" – oceniamy pierwsze 3 odcinki 3. sezonu