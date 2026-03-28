Netflix and... pay: Serwis streamingowy znowu podnosi ceny

Zanim zasiądziecie do "Netflix and chill", najpierw zapłaćcie. Po raz drugi w ciągu roku platforma streamingowa podnosi cenę subskrypcji. Nowa polityka cenowa została ujawniona na stronie Netfliksa w czwartek. Na razie koszty oglądania rosną tylko w USA.
Netflix: Oto nowe ceny subskrypcji
Cena standardowej subskrypcji z reklamami wzrasta o dolara
: z 7,99 na 8,99 za miesiąc. Plan standardowy – bez reklam, umożliwiający oglądanie na dwóch urządzeniach na raz – jest teraz droższy o dwa dolary
: koszt idzie w górę z 17,99 na miesiąc do 19,99 na miesiąc. Z kolei plan premium – zero reklam, możliwość równoczesnego korzystania z czterech urządzeń, jakoś Ultra HD i HDR – również drożeje o dwa dolary
. Dotychczas przyjemność kosztowała 24,99 na miesiąc – nowa cena wynosi 26,99.
Netflix – największy serwis streamingowy na świecie, który pod koniec 2025 roku mógł pochwalił się 325 milionami użytkowników – ewidentnie czuje, że może pozwolić sobie na podwyżkę. Nawet jeśli niektórzy z klientów skasują subskrypcję, najwyraźniej włodarze serwisu wykalkulowali, że podwyżka i tak się opłaca. Nowe ceny obejmą zarówno nowych jak i dotychczasowych użytkowników. Podwyżka obowiązuje od 26 marca. Nasze podejście pozostaje takie samo. Wciąż oferujemy szeroki wachlarz cen i planów subskrypcyjnych, które mają zaspokoić rozmaite potrzeby
, czytamy w oficjalnym oświadczeniu wystosowanym przez Netfliksa. Uaktualniamy nasze ceny, by móc inwestować w jakościową rozrywkę i ulepszać odbiorcze doświadczenie.
Poprzednia podwyżka cen subskrypcji platformy Netflix miała miejsce w pierwszym kwartale 2025 roku.
