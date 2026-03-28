Netflix and... pay: Serwis streamingowy znowu podnosi ceny

Netflix: Oto nowe ceny subskrypcji

"Tu zdarzy się coś strasznego" – przeczytajcie recenzję

: z 7,99 na 8,99 za miesiąc.: koszt idzie w górę z 17,99 na miesiąc do 19,99 na miesiąc.. Dotychczas przyjemność kosztowała 24,99 na miesiąc – nowa cena wynosi 26,99.Netflix – największy serwis streamingowy na świecie, który pod koniec 2025 roku mógł pochwalił się 325 milionami użytkowników – ewidentnie czuje, że może pozwolić sobie na podwyżkę. Nawet jeśli niektórzy z klientów skasują subskrypcję, najwyraźniej włodarze serwisu wykalkulowali, że podwyżka i tak się opłaca. Nowe ceny obejmą zarówno nowych jak i dotychczasowych użytkowników. Podwyżka obowiązuje od 26 marca., czytamy w oficjalnym oświadczeniu wystosowanym przez Netfliksa.Poprzednia podwyżka cen subskrypcji platformy Netflix miała miejsce w pierwszym kwartale 2025 roku.