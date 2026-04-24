Scarlett Johansson wyprodukuje nową "Nianię w Nowym Jorku"

Pamiętacie jeszcze "Nianię w Nowym Jorku"? To tak samo, jak Scarlett Johansson. Wychodzi na to, że aktorka ciepło wspomina projekt, w którym prawie 20 lat temu wcieliła się w główną bohaterkę. Dziś portal Deadline donosi, że sentyment jest na tyle silny, by aktorka zajęła się produkcją nowej wersji: serialowej i tworzonej dla serwisu streamingowego Netflix.
Nowa "Niania w Nowym Jorku" – co wiemy?
Serialowa "Niania w Nowym Jorku" wytyczy kolejny rozdział współpracy Netfliksa oraz studia Warner Bros. – ten pierwszy będzie wyłącznym światowym dystrybutorem serialu, gdy to drugie zajmie się jego produkcją wraz z wytwórnią Berlanti Productions. Firma należąca do reżysera i scenarzysty Grega Berlantiego
(seriale "Ty
", "Supergirl
" czy "Flash
") ma bowiem podpisaną stałą umowę z Warner Bros. Television. Przy nowej "Niani w Nowym Jorku" Johansson
będzie więc współpracować z Berlantim
producencko – jako aktorka spotkała go już wcześniej przy okazji reżyserowanego przez niego filmu "Zabierz mnie na księżyc
".
Showrunnerkami nowej "Niani w Nowym Jorku" zostały Amy Chozick
("Kampania dziewczyn
") oraz scenarzystka "Seksu w wielkim mieście
" Jenny Bicks
. Zajmą się one zaadaptowaniem na język serialowy powieści pod tym samym tytułem autorstwa Nicoli Kraus
i Emmy McLaughlin
– dwóch autorek, które w przeszłości pracowały jako nianie. Być może z tego powodu protagonistką swojej historii uczyniły młodą studentkę i aspirującą pisarkę, która dorabia sobie opieką nad dziećmi bogatego małżeństwa.
"Niania w Nowym Jorku
" to komedia o 21-letniej studentce college'u, która podczas ostatniego roku szkoły podejmuje pracę jako opiekunka do dzieci pewnej zamożnej nowojorskiej rodziny z Upper East Side. Rodzinka okazuje się "z piekła rodem", a bohaterka musi odnaleźć się pomiędzy rozwiązywaniem małżeńskich problemów swoich pracodawców, napiętym grafikiem w szkole i rozkwitającym romansem, a wszystko to podczas opieki nad swoim 5-letnim podopiecznym. Z czasem Annie zaczyna podejrzewać, że losy bogatej rodziny mogą być idealnym tematem na jej debiutancką powieść...
"Niania w Nowym Jorku" – zwiastun filmu