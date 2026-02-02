Newsy Filmy "Nieśmiertelny": Henry Cavill i Jeremy Irons na planie
Filmy

"Nieśmiertelny": Henry Cavill i Jeremy Irons na planie

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Nie%C5%9Bmiertelny%22%3A+Henry+Cavill+i+Jeremy+Irons+na+planie-164980
&quot;Nieśmiertelny&quot;: Henry Cavill i Jeremy Irons na planie
źródło: Materiały prasowe
W zeszłym tygodniu Henry Cavill ujawnił pierwsze zdjęcia zapowiadające "Highlandera", czyli remake "Nieśmiertelnego". Teraz do sieci trafiły klipy z planu, na których możemy podejrzeć, jak pracują nad filmem Cavill i Jeremy Irons.

Cavill w akcji jako "Nieśmiertleny"



Ekipa pracuje w Londynie w okolicach Tower of London. Filmiki i zdjęcia z planu pokazują Henry'ego Cavilla, który jeździ na motorze, moknie i przechadza się z Jeremym Ironsem. Zobaczcie sami:





Co wiemy o nowym "Nieśmiertelnym"?



Za sterami nowej wersji "Nieśmiertelnego" stoi Chad Stahelski. Scenariusz napisał Michael Finch. Początek zdjęć był już kilkakrotnie przesuwany: najpierw ze względu na dodatkowe prace przy "Ballerinie", a następnie – kontuzję, jakiej Cavill doznał w trakcie przygotowań. W filmie zobaczymy też m.in. Russella Crowe'a (jako Ramireza, mentora MacLeoda), Dave'a Bautistę (jako Kurgana, jego arcywroga), Karen Gillan (jako Heather, jego żonę) i Drew McIntyre'a (jako Angusa, jego brata). Data premiery nie jest na razie znana.

Sean Connery i Christopher Lambert w "Nieśmiertelnym"

Zobacz zwiastun "Nieśmiertelnego"



"Niesmiertelny" w tym roku obchodzi 40-lecie premiery. Christopherowi Lambertowi towarzyszyli m.in. Sean ConneryClancy BrownBeatie Edney i James Cosmo. Przypominamy zwiastun:


