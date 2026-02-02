"Nieśmiertelny": Henry Cavill i Jeremy Irons na planie

W zeszłym tygodniu Henry Cavill ujawnił pierwsze zdjęcia zapowiadające "Highlandera", czyli remake "Nieśmiertelnego". Teraz do sieci trafiły klipy z planu, na których możemy podejrzeć, jak pracują nad filmem Cavill i Jeremy Irons. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Cavill w akcji jako "Nieśmiertleny"
Ekipa pracuje w Londynie w okolicach Tower of London. Filmiki i zdjęcia z planu pokazują Henry'ego Cavilla
, który jeździ na motorze, moknie i przechadza się z Jeremym Ironsem
. Zobaczcie sami:
Co wiemy o nowym "Nieśmiertelnym"?
Za sterami nowej wersji "Nieśmiertelnego
" stoi Chad Stahelski
. Scenariusz napisał Michael Finch
. Początek zdjęć był już kilkakrotnie przesuwany: najpierw ze względu na dodatkowe prace przy "Ballerinie
", a następnie – kontuzję, jakiej Cavil
l doznał w trakcie przygotowań. W filmie zobaczymy też m.in. Russella Crowe'a
(jako Ramireza, mentora MacLeoda), Dave'a Bautistę
(jako Kurgana, jego arcywroga), Karen Gillan
(jako Heather, jego żonę) i Drew McIntyre'a
(jako Angusa, jego brata). Data premiery nie jest na razie znana.
Sean Connery i Christopher Lambert w "Nieśmiertelnym"
Zobacz zwiastun "Nieśmiertelnego"
"Niesmiertelny
" w tym roku obchodzi 40-lecie premiery. Christopherowi Lambertowi
towarzyszyli m.in. Sean Connery
, Clancy Brown
, Beatie Edney
i James Cosmo
. Przypominamy zwiastun: