Nowe zdjęcia z planu "Nieśmiertelnego". Film będzie kręcony także w Polsce!

Praca na planie widowiska fantasy "Nieśmiertelny" wre. Mamy na to dowód w postaci nowej serii zdjęć z planu. Tym razem są to zdjęcia od BBC.   

Henry Cavill i inni w XVI-wiecznych kostiumach



Zdjęcia kręcone były na zamku Eilean Donan znajdującym się na wyspie Loch Duich. Jak łatwo się domyślić, w takiej scenerii realizowano sceny historyczne, kiedy Connor MacLeod był szkockim wojownikiem. 

Na zdjęciach możecie zobaczyć więc Henry'ego Cavilla w XVI-wiecznym kostiumie. Ale nie tylko jego. Są też Karen Gillan oraz Kevin McKidd.

Zdjęcia BBC z planu "Nieśmiertelnego" znajdziecie poniżej:


Być może już wkrótce podobne zdjęcia z planu będziemy mieli z Polski. Jak bowiem donosi Gazeta Wyborcza, dwa miasta w Polsce będą gościć ekipę filmu "Nieśmiertelny". To Częstochowa i Łódź. W Częstochowie uwagę twórców przykuła podobno Huta Częstochowska.

Fabuła skupia się na odwiecznej walce nieśmiertelnych, którzy na przestrzeni wieków eliminują się nawzajem, by ostatecznie zdobyć główną nagrodę przeznaczoną dla ostatniego z nich. Całość oglądamy z perspektywy Connora MacLeoda, szkockiego wojownika, który zginął w bitwie i odkrył, że należy do grona nieśmiertelnych.

Za scenariusz odpowiada Michael Finch. Całość wyreżyserował Chad Stahelski.

Zwiastun oryginalnego "Nieśmiertelnego"




