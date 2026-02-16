"Nieśmiertelny": Henry Cavill i jego motocykl na nowych zdjęciach z planu

W Londynie trwają zdjęcia do nowej wersji filmu "Nieśmiertelny", za którą odpowiada reżyser Chad Stahelski. Do sieci trafiły kolejne fotografie z planu, na których obecny jest odtwórca głównej roli - Henry Cavill.
Trwają prace nad nowym "Nieśmiertelnym"
Wcześniejsze materiały pokazywały Cavilla
u boku Dave'a Bautisty,
który wciela się w głównego antagonistę – Kurgana. Na najnowszych zdjęciach aktor (znany m.in. z roli Supermana
i Geralta z Rivii
) z zakrwawioną twarzą przygotowuje się do odjazdu motocyklem. Być może scena rozgrywa się już po starciu z Kurganem.
Scenariusz nowej wersji napisał Michael Finch
. Początek zdjęć był już kilkakrotnie przesuwany, a jednym z powodów była kontuzja, jakiej doznał Cavill
. W filmie zobaczymy też m.in. Russella Crowe'a
(jako Ramireza, mentora MacLeoda), wspomnianego już Dave'a Bautistę
(jako Kurgana, jego arcywroga), Karen Gillan
(jako Heather, jego żonę) i Drew McIntyre'a
(jako Angusa, jego brata). Data premiery nie jest na razie znana.
Z dotychczasowych informacji wynika, że reboot będzie dość wierny pierwowzorowi. Fabuła ponownie skupi się na odwiecznej walce nieśmiertelnych, którzy na przestrzeni wieków eliminują się nawzajem, by ostatecznie zdobyć główną nagrodę przeznaczoną dla ostatniego z nich.
"Nieśmiertelny" - zwiastun