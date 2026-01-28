Newsy Filmy "Nieśmiertelny": Henry Cavill na pierwszych zdjęciach z planu
"Nieśmiertelny": Henry Cavill na pierwszych zdjęciach z planu

Instagram / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Nie%C5%9Bmiertelny%22%3A+Henry+Cavill+na+pierwszych+zdj%C4%99ciach+z+planu-164926
źródło: Getty Images
autor: Chris Hyde
W Londynie rozpoczęły się zdjęcia do "Nieśmiertelnego" – długo wyczekiwanego reboota klasyka kina fantasy. Wcielający się w główną rolę Henry Cavill pochwalił się już pierwszymi kadrami.

Henry Cavill na pierwszych zdjęciach z "Nieśmiertelnego"


Henry Cavill udostępnił na Instagramie dwa kadry z "Nieśmiertelnego", w którym wciela się w Connora MacLeoda – postać w oryginale z 1986 roku odegraną przez Christophera Lamberta. W poście czytamy:

Cieszcie się pierwszym kadrem z "Nieśmiertelnego"! To była dla mnie niezła podróż, i opowiem wam o niej, gdy nadejdzie czas, ale to wyjątkowy moment, którym chcę się z wami podzielić. Mam nadzieję, że wam się spodoba.

Oryginalny wpis znajdziecie poniżej:



Za sterami nowej wersji "Nieśmiertelnego" stoi Chad Stahelski. Scenariusz napisał Michael Finch. Początek zdjęć był już kilkakrotnie przesuwany: najpierw ze względu na dodatkowe prace przy "Ballerinie", a następnie – kontuzję, jakiej Cavill doznał w trakcie przygotowań. W filmie zobaczymy też m.in. Russella Crowe'a (jako Ramireza, mentora MacLeoda), Dave'a Bautistę (jako Kurgana, jego arcywroga), Karen Gillan (jako Heather, jego żonę) i Drew McIntyre'a (jako Angusa, jego brata). Data premiery nie jest na razie znana.

Sean Connery i Christopher Lambert w "Nieśmiertelnym"

Zobacz zwiastun "Nieśmiertelnego"


"Niesmiertelny" w tym roku obchodzi 40-lecie premiery. Christopherowi Lambertowi towarzyszyli m.in. Sean ConneryClancy BrownBeatie Edney i James Cosmo. Przypominamy zwiastun:


