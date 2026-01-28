"Nieśmiertelny": Henry Cavill na pierwszych zdjęciach z planu

W Londynie rozpoczęły się zdjęcia do "Nieśmiertelnego" – długo wyczekiwanego reboota klasyka kina fantasy. Wcielający się w główną rolę Henry Cavill pochwalił się już pierwszymi kadrami. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Henry Cavill na pierwszych zdjęciach z "Nieśmiertelnego"Henry Cavill
udostępnił na Instagramie dwa kadry z "Nieśmiertelnego
", w którym wciela się w Connora MacLeoda – postać w oryginale z 1986 roku odegraną przez Christophera Lamberta
. W poście czytamy: Cieszcie się pierwszym kadrem z "Nieśmiertelnego"! To była dla mnie niezła podróż, i opowiem wam o niej, gdy nadejdzie czas, ale to wyjątkowy moment, którym chcę się z wami podzielić. Mam nadzieję, że wam się spodoba.
Oryginalny wpis znajdziecie poniżej:
Za sterami nowej wersji "Nieśmiertelnego
" stoi Chad Stahelski
. Scenariusz napisał Michael Finch
. Początek zdjęć był już kilkakrotnie przesuwany: najpierw ze względu na dodatkowe prace przy "Ballerinie
", a następnie – kontuzję, jakiej Cavil
l doznał w trakcie przygotowań. W filmie zobaczymy też m.in. Russella Crowe'a
(jako Ramireza, mentora MacLeoda), Dave'a Bautistę
(jako Kurgana, jego arcywroga), Karen Gillan
(jako Heather, jego żonę) i Drew McIntyre'a
(jako Angusa, jego brata). Data premiery nie jest na razie znana.
Sean Connery i Christopher Lambert w "Nieśmiertelnym"
Zobacz zwiastun "Nieśmiertelnego"
"Niesmiertelny
" w tym roku obchodzi 40-lecie premiery. Christopherowi Lambertowi
towarzyszyli m.in. Sean Connery
, Clancy Brown
, Beatie Edney
i James Cosmo
. Przypominamy zwiastun: