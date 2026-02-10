"Nieśmiertelny". Dave Bautista jak Kurgan na zdjęciach z planu z widowiska

Praca wre na planie widowiska "Nieśmiertelny" Chada Stahelskiego. Na dowód tego Daily Mail zaprezentowało serię nowych zdjęć odsłaniających kulisy kręcenia filmu.
Oto Dave Bautista jako Kurgan
Nie są to pierwsze zdjęcia z planu filmu "Nieśmiertelny"
, które trafiły do sieci. Są to jednak pierwsze zdjęcia, na których obecny jest Dave Bautista
. Gwiazdor wciela się w filmie w Kurgana
, wielkiego rywala Connora MacLoada, którego gra Henry Cavill
.
Oto, jak wygląda nowy Kurgan:
Więcej zdjęć znajdziecie TUTAJ
.
Szczegóły nowego widowiska nie są na razie oficjalnie znane. Do sieci trafił jednak jakiś czas temu opis fabuły. Na ile zgodny jest z rzeczywistością, oceńcie sami:
Stulecia po swojej pierwszej śmierci na szkockim polu walki nieśmiertelny wojownik Connor MacLeod prowadzi ciche życie we współczesnym świecie, prześladowany przez wspomnienia strat i niekończącej się spirali przemocy wśród jemu podobnych. Kiedy jednak powraca Kurgan, wspierany przez tajną organizację próbującą odkryć sekret wiecznego życia, Connor zmuszony zostaje do powrotu do Gry – odwiecznej walki, w której może być tylko jeden zwycięzca.
Wspierany przez swojego mentora Ramíreza i śmiertelniczkę, archeolożkę Kate Bennett, Connor musi stawić czoła swojej przeszłości i na nowo zdefiniować swoją rolę w świecie. Gdy walka nieśmiertelnych nabiera rozpędu, pogoń za tajemniczą "Nagrodą" staje się wojną o duszę ludzkości.
Zwiastun oryginalnego "Nieśmiertelnego", który obchodzi w tym roku 40. rocznicę