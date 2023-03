"Nie bądź obojętny_a" - znamy hasło 20. MDAG. Muzeum POLIN po raz kolejny partnerem festiwalu

Hasło 20. MDAG

MDAG w Muzeum POLIN

Karnety

Hasło jubileuszowej 20. edycji MDAG brzmi "Nie bądź obojętny_a" i odwołuje się do słynnych słów Mariana Turskiego, które stały się także hasłem obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim organizowanych przez Muzeum POLIN. Współdzielenie tego samego hasła w tak ważnym dla obu miejsc roku jest wyrazem bliskiej współpracy i podzielania wspólnych wartości przez festiwal oraz muzeum."Nie bądź obojętny_a" - te słowa korespondują z misją Millennium Docs Against Gravity oraz prezentowanym na festiwalu od lat programem filmowym. To wyraz wartości, które towarzyszą festiwalowi od początku istnienia - uważności i wrażliwości (także językowej) na otaczających nas ludzi. W inkluzywny sposób odnoszą się do wszystkich, niezależnie od tożsamości płciowej, zwracając tym samym uwagę na szczególną rolę języka we współczesnym świecie. Celem festiwalu jest stworzenie przestrzeni, w której każda osoba będzie czuła się swobodnie, bez względu na płeć, orientację czy pochodzenie.MDAG nie pozostaje obojętny na palące problemy XXI wieku, wśród których szczególnie ważny jest kryzys klimatyczny i związane z nim zagrożenie praw człowieka. Reżyserzy_ki starają się nie przechodzić bez zainteresowania obok drugiej osoby i jej jednostkowej historii. Dostrzegają to, co w nas piękne - solidarność społeczną czy działania aktywistyczne.W jubileuszowym roku festiwal przypomina szczególnie o niezwykłej wartości samego kina, które uczy nas wrażliwości i uważności na świat. Ten rok będzie dla MDAG pełny filmowych uniesień oraz wzruszeń, ale także dyskusji, które będą motywowały do działania. Celem festiwalu jest przynoszenie inspiracji tym wszystkim, którzy kochają kino najwyższej próby. Organizatorzy zapraszają publiczność, żeby wspominając ostatnie 20 lat, wspólnie spróbować zrozumieć świat poprzez filmy i nie przejść obok niego obojętnie.W pokazywaniu wartościowych filmów, które będą początkiem ważnych dyskusji o świecie, partnerem festiwalu jest po raz kolejny Muzeum POLIN. W pierwszy weekend MDAG, od 12 do 14 maja, w przestrzeniach Muzeum Żydów Polskich odbędą się premiery ważnych filmów oraz debaty. Oto pełen program wspólnych wydarzeń:Debata z czołowymi twórcami i twórczyniami kina dokumentalnego, która będzie nawiązywała do tegorocznego hasła festiwalu oraz będzie stanowiła podsumowanie 20-letniej historii festiwalu odbędzie się w miejscu symbolicznym - Muzeum POLIN. W dodatku w roku, kiedy przypada 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.Film jest ekranizacją bestsellerowej książki "The Investigator – Demons of Balkan War" Vladimira Dzuro – pierwszego oficera śledczego badającego zbrodnie wojenne w Jugosławii. Po nim odbędzie się spotkanie dotyczące badania zbrodni przeciwko ludzkości, szczególnie aktualne w kontekście inwazji rosyjskiej na Ukrainę.W filmie śledzimy losy pięciu ukraińskich nastolatków dorastających w małych miasteczkach w zagłębiu węglowym w ukraińskim Donbasie w 2019 roku. Ich życie diametralnie zmieniło się po kolejnej inwazji rosyjskiej z 2022 roku.Bohaterką filmu jest 84-letnia Vika - gwiazda warszawskich klubów i miejski kolorowy ptak. Charyzmatyczna DJ-ka otacza się młodymi ludźmi, powtarzając, że wiek jest jedynie stanem umysłu. Jej stan zdrowia powoduje jednak, że musi zacząć zastanawiać się nad przemijaniem.Opowieść o przyjaźni i solidarności między kobietami. Duńska reżyserka Lea Glob spotkała po raz pierwszy Apolonię Sokol w 2009 roku. Artystka wyrosła z undergroundowej sceny teatralnej w Paryżu, prowadząc życie charakterystyczne dla tamtejszej bohemy, równocześnie starając się przebić w świecie sztuki.W bujnym lesie w południowej Estonii grupa kobiet zbiera się w tradycyjnej saunie, żeby wspólnie dzielić najgłębsze sekrety, przemyślenia i czerpać z siły swojej wspólnoty. Reżyserka Anna Hints opowie o znaczeniu tego miejsca dla estońskiej kultury oraz dyskusji na temat praw kobiet.Film o chińskim państwie inwigilacyjnym. Niepokojąca opowieść o technologii, (auto)cenzurze i nadużyciach władzy w XXI wieku.Niezwykły filmowy portret Nan Goldin – legendarnej fotografki i aktywistki, która obecnie walczy z koncernem farmaceutycznym rodziny Sacklerów, współodpowiedzialnym za kryzys opioidowy w Stanach Zjednoczonych.W 2023 roku Muzeum POLIN organizuje roczny program "Nie bądź obojętny. 80. rocznica powstania w getcie warszawskim". Jego kluczowym elementem będzie otwarcie w kwietniu wystawy czasowej "Wokół nas morze ognia. W 2023 roku Muzeum POLIN organizuje roczny program "Nie bądź obojętny. 80. rocznica powstania w getcie warszawskim". Jego kluczowym elementem będzie otwarcie w kwietniu wystawy czasowej "Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim". Cały pogram: https://polin.pl/pl/nie-badz-obojetny-program