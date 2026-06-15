"Nie ma głupich" Harlana Cobena już w sprzedaży

"Nie ma głupich" to najnowszy thriller amerykańskiego mistrza gatunku, Harlana Cobena. Rok po wydarzeniach, które miały miejsce w powieści "Już mnie nie oszukasz", tajemnica ze studenckich czasów detektywa Samego Kierce’a powraca, by go prześladować. Jakby teraźniejszość nie była wystarczająco trudna dla Kierce’a, wygląda na to, że przeszłość jeszcze z nim nie skończyła...
Sami Kierce, młody absolwent college’u podróżujący z przyjaciółmi po Hiszpanii, budzi się pewnego ranka pokryty krwią. W dłoni trzyma nóż. Obok niego leży ciało jego dziewczyny. Anna jest martwa. Sami zaczyna krzyczeć – a potem ucieka.
Dwadzieścia dwa lata później Kierce, prywatny detektyw i świeżo upieczony ojciec, łata domowy budżet, ucząc przyszłych śledczych w szkole wieczorowej w Nowym Jorku. Na zajęciach z zaskoczeniem rozpoznaje znajomą twarz. To bez wątpienia Anna. Ale gdy tylko nawiązuje z nią kontakt wzrokowy, kobieta ucieka.
Kierce nie ma wyboru. Wie, że musi ją odnaleźć, skonfrontować się z własną przeszłością i rozwiązać zagadkę, która prześladuje go od tamtego strasznego dnia. Niektóre sekrety powinny jednak pozostać w ukryciu…
Media o książce: Gęsty od akcji i suspensu thriller, który sprawi, że nie zdołasz zmrużyć oka, niecierpliwie przewracając stronę za stroną.
„The Independent” Kocham książki Cobena, przeczytałem je wszystkie.
Bill Nighy
, aktor
Harlan Coben nigdy nie zawodzi.
Lee Child
Po prostu jeden z największych pisarzy naszych czasów.
Gillian Flynn Współczesny mistrz zaskakujących zwrotów akcji.
Dan Brown
Coben jest niesamowicie błyskotliwy.
Richard Osman Wspaniały pisarz.
John Grisham
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