Newsy "Nie ma głupich" Harlana Cobena już w sprzedaży
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"Nie ma głupich" Harlana Cobena już w sprzedaży

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&quot;Nie ma głupich&quot; Harlana Cobena już w sprzedaży
"Nie ma głupich" to najnowszy thriller amerykańskiego mistrza gatunku, Harlana Cobena. Rok po wydarzeniach, które miały miejsce w powieści "Już mnie nie oszukasz", tajemnica ze studenckich czasów detektywa Samego Kierce’a powraca, by go prześladować. Jakby teraźniejszość nie była wystarczająco trudna dla Kierce’a, wygląda na to, że przeszłość jeszcze z nim nie skończyła...

Sami Kierce, młody absolwent college’u podróżujący z przyjaciółmi po Hiszpanii, budzi się pewnego ranka pokryty krwią. W dłoni trzyma nóż. Obok niego leży ciało jego dziewczyny. Anna jest martwa. Sami zaczyna krzyczeć – a potem ucieka.


Dwadzieścia dwa lata później Kierce, prywatny detektyw i świeżo upieczony ojciec, łata domowy budżet, ucząc przyszłych śledczych w szkole wieczorowej w Nowym Jorku. Na zajęciach z zaskoczeniem rozpoznaje znajomą twarz. To bez wątpienia Anna. Ale gdy tylko nawiązuje z nią kontakt wzrokowy, kobieta ucieka. 

Kierce nie ma wyboru. Wie, że musi ją odnaleźć, skonfrontować się z własną przeszłością i rozwiązać zagadkę, która prześladuje go od tamtego strasznego dnia. Niektóre sekrety powinny jednak pozostać w ukryciu…

Media o książce:

Gęsty od akcji i suspensu thriller, który sprawi, że nie zdołasz zmrużyć oka, niecierpliwie przewracając stronę za stroną. „The Independent”

Kocham książki Cobena, przeczytałem je wszystkie.
 Bill Nighy, aktor

Harlan Coben nigdy nie zawodzi. 
Lee Child

Po prostu jeden z największych pisarzy naszych czasów.  
Gillian Flynn

Współczesny mistrz zaskakujących zwrotów akcji. 
Dan Brown

Coben jest niesamowicie błyskotliwy. 
Richard Osman

Wspaniały pisarz. 
John Grisham

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