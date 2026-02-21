"NieR: Automata" świętuje wielki sukces

Padła kolejna granicy sprzedaży. Jaki wynik osiągnęła "NieR: Automata"?

Tak Square Enix świętuje sukces "Nier: Automata"

Gradebiutowała na PlayStation i PC w 2017 roku. Rok później pojawiła się na Xbox One, a w 2022 roku na Nintendo Switch.Teraz Square Enix chwali się wynikami sprzedaży. Otóżosiągnęła poziomopowiada historię historię androidów 2B, 9S oraz A2, które stoczą walkę o odzyskanie postapokaliptycznego świata opuszczonego przez ludzi i zajętego przez mechaniczne formy życia. Najeźdźcy z innego świata zaatakowali bez ostrzeżenia wykorzystując mechaniczne formy życia. W obliczu zdawałoby się niemożliwego do pokonania zagrożenia, ludzie zostali zmuszeni do opuszczenia Ziemi i ukrycia się na Księżycu. Właśnie tam udaje im się stworzyć armię żołnierzy androidów, która ma stanąć do walki z mechaniczną hordą, ale udaje im się jedynie opóźnić nieuchronną przegraną. By przełamać ten impas, w ogień walki rzucony zostaje nowy rodzaj androidów - oddział YoRHa. Na zapomnianych pustkowiach wojna pomiędzy maszynami i androidami przybiera na sile. Wojna, która już wkrótce ujawni skrywane od dawna tajemnice tego świata.Post to nie wszystko Square Enix przygotowało też okolicznościowy materiał wideo. A na jego końcu znalazł się enigmatyczny komunikat o treści "ciąg dalszy Nier: Automata nastąpi".