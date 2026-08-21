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Ile sezonów "Niebieskookiego samuraja" przed nami? Netflix podjął decyzję

Deadline / autor: /
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Ile sezonów &quot;Niebieskookiego samuraja&quot; przed nami? Netflix podjął decyzję
źródło: materialy promocyjne
"Niebieskooki samuraj" to jeden z najlepiej ocenianych seriali Netfliksa. Platforma podjęła decyzję dotyczącą przyszłości produkcji. Zaprezentował też zwiastun zbliżającego się drugiego sezonu. 

Netflix podjął decyzję w sprawie "Niebieskookiego samuraja"


Netflix ogłosił, że animowany dramat historyczny "Niebieskooki samuraj" zakończy się na trzecim sezonie. Prace nad nim już trwają. Premiera została zaplanowana na 2028 rok. 

Kadr z drugiego sezonu "Niebieskookiego samuraja". Fot. Netflix

Serial stworzony przez małżeństwo Amber Noizumi i Michaela Greena zadebiutował na Netfliksie pod koniec 2023 roku. Jego akcja rozgrywa się w Japonii okresu Edo. Główną bohaterką jest Mizu (głos Mayi Erskine) – młoda wojowniczka, która chce się zemścić na czterech białych mężczyznach. Jednym z nich jest jej ojciec, który po zamknięciu granic przez shogunat Tokugawa pozostaje w kraju nielegalnie. 

W 2024 roku serial został uhonorowany czterema nagrodami Emmy w kategorii najlepsze indywidualne osiągnięcie w animacji.

Zobacz teaser 2. sezonu "Niebieskookiego samuraja"


Dokładna data premiery drugiego sezonu "Niebieskookiego samuraja" nie została jeszcze ujawniona. Wiadomo, że nowe odcinki trafią na Netflix w styczniu przyszłego roku. Zobaczcie pierwszy teaser:



W sezonie drugim krwawa misja Mizu toczy się dalej w Londynie, gdzie bohaterka mierzy się z nowymi przyjaciółmi, starymi wrogami i własnymi demonami. W Japonii Akemi i Taigen poruszają się po zamku Edo pod rządami nowego, niebezpiecznego szoguna, podczas gdy Ringo poszukuje nowego celu.

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