Ile sezonów "Niebieskookiego samuraja" przed nami? Netflix podjął decyzję

"Niebieskooki samuraj" to jeden z najlepiej ocenianych seriali Netfliksa. Platforma podjęła decyzję dotyczącą przyszłości produkcji. Zaprezentował też zwiastun zbliżającego się drugiego sezonu.
Netflix podjął decyzję w sprawie "Niebieskookiego samuraja"
Netflix ogłosił, że animowany dramat historyczny "Niebieskooki samuraj
" zakończy się na trzecim sezonie. Prace nad nim już trwają. Premiera została zaplanowana na 2028 rok.
Kadr z drugiego sezonu "Niebieskookiego samuraja". Fot. Netflix
Serial stworzony przez małżeństwo Amber Noizumi
i Michaela Greena
zadebiutował na Netfliksie pod koniec 2023 roku. Jego akcja rozgrywa się w Japonii okresu Edo. Główną bohaterką jest Mizu (głos Mayi Erskine
) – młoda wojowniczka, która chce się zemścić na czterech białych mężczyznach. Jednym z nich jest jej ojciec, który po zamknięciu granic przez shogunat Tokugawa pozostaje w kraju nielegalnie.
W 2024 roku serial został uhonorowany czterema nagrodami Emmy w kategorii najlepsze indywidualne osiągnięcie w animacji.
Zobacz teaser 2. sezonu "Niebieskookiego samuraja"
Dokładna data premiery drugiego sezonu "Niebieskookiego samuraja
" nie została jeszcze ujawniona. Wiadomo, że nowe odcinki trafią na Netflix w styczniu przyszłego roku. Zobaczcie pierwszy teaser:
W sezonie drugim krwawa misja Mizu toczy się dalej w Londynie, gdzie bohaterka mierzy się z nowymi przyjaciółmi, starymi wrogami i własnymi demonami. W Japonii Akemi i Taigen poruszają się po zamku Edo pod rządami nowego, niebezpiecznego szoguna, podczas gdy Ringo poszukuje nowego celu.