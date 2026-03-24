"Niebo nad Normandią": Andrew Scott i Brendan Fraser na plakatach

11 września do polskich kin wejdzie wojenny dramat "Niebo nad Normandią". Gwiazdami filmu są Andrew Scott ("Dobrzy nieznajomi") i Brendan Fraser ("Wieloryb"). Zobaczcie zapowiadające film plakaty, na których prezentują się dwaj aktorzy.
"Niebo nad Normandią": Zobaczcie plakaty filmu Trzymający w napięciu, oparty na prawdziwych wydarzeniach film, pokazujący jak jeden człowiek może wpłynąć na bieg historii.
"Niebo nad Normandią
" to opowieść o odpowiedzialności, samotności decyzji i o tym, że największe bitwy toczą się w naszym umyśle.
W rolach głównych Andrew Scott
("Dobrzy nieznajomi
"), zdobywca Oscara Brendan Fraser
("Wieloryb
"), laureat nagrody Emmy oraz Złotego Globu Damian Lewis
("Homeland
") oraz Kerry Condon
("F1
"). Za kamerą stanął Anthony Maras
, reżyser przejmującego thrillera, opartego na faktach "Hotelu Mumbai
".
Projekt opowie o dniach poprzedzających rozpoczęcie lądowania wojsk aliantów w Normandii z czerwca 1944 roku. Głównym bohaterem opowieści zostanie James Stagg (Scott
), główny specjalista meteorologiczny. Jego zadaniem było informować dowództwo o warunkach pogodowych. Przygotowana przez niego ekspertyza zaważy na losach operacji.
W tym samym czasie o powodzenie inwazji martwi się generał Dwight D. Eisenhower (Fraser
). Condon
wcieli się w najbardziej zaufaną współpracownicę dowódcy zjednoczonych wojsk, kapitan Kay Summersby. Film opowie o pełnym stresu procesie decyzyjnym, który doprowadził do wydania rozkazu do ataku.
