"Niebo. Rok w piekle": Bartosz Blaschke i Stanisław Linowski o tym, jak powstał thriller o słynnej sekcie z lat 90.?

26 grudnia w HBO Max zadebiutuje "Niebo. Rok w piekle". To sześcioodcinkowy thriller psychologiczny inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Jego akcja rozgrywa się na początku lat 90. i opowiada o młodym, pełnym ideałów chłopaku, który rezygnuje ze studiów i trafia do religijnej sekty. Z okazji premiery zapraszamy Was do obejrzenia rozmowy Łukasza Muszyńskiego z reżyserem serialu Bartoszem Blaschke oraz odtwórcą głównej roli Stanisławem Linowskim.
Grany przez Linowskiego Sebastian wychowywany przez samotną matkę szuka sensu życia. Przypadkiem znajduje go w charyzmatycznym Piotrze, samozwańczym guru prowadzącym wspólnotę duchową "Niebo". Z czasem niewinna duchowa komuna zaczyna funkcjonować jak brutalny system przemocy, pełen manipulacji i fanatyzmu.
Serial pokazuje, jak samozwańczy prorok i jego idee potrafią zawładnąć człowiekiem, prowadząc do rozpadu nie tylko poszczególnych jednostek, ale także całych rodzin. "Niebo. Rok w piekle
" to historia o pragnieniu dobra, które przeradza się w zło, oraz o zmaganiach człowieka, który w końcu zauważa, że niebo okazuje się jednak piekłem.
Oprócz Stanisława Linowskiego i Tomasza Kota w serialu "Niebo. Rok w piekle
" wystąpią: Magdalena Różczka
, Zofia Jastrzębska
, Anna Radwan
, Michalina Łabacz
, Dominika Kluźniak
, Grzegorz Falkowski
, Weronika Humaj
, Anita Sokołowska
, Przemysław Bluszcz
, Mateusz Górski
, Karol Pocheć
, Marcin Czarnik
, Nikodem Adamski
, Cezary Kołacz
, Marysia Redkowska
, Łukasz Konopka
, Hanna Klepacka
, Łukasz Gawroński
, Wojciech Dolatowski
, Grażyna Kopeć
, Joanna Borer
, Adrianna Helena Mrowiec
, Paulina Puślednik
, Wiktor Korzeniewski
, Irena Melcer
, Paweł Wolak
, Mateusz Malecki
, Kuba Dyniewicz
, Konrad Kąkol
, Julianna Sroka-Kierończyk
, Grzegorz Wojdon
, Karolina Winarska
, Wojciech Kowalski
, Jakub Kulikowski i Piotr Cyrwus
.
Serial produkowany jest przez dFlights na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery dla platformy HBO Max. Autorem scenariusza inspirowanego książką Sebastiana Kellera
"Niebo. Pięć lat w sekcie" jest Jakub Korolczuk
. Za reżyserię odpowiada Bartosz Blaschke
, za zdjęcia Tomasz Augustynek
, zaś za montaż Piotr Kmiecik
. Autorem scenografii jest Daria Dwornik
, kostiumów – Emilia Czartoryska
. Za charakteryzację odpowiadają Pola Guźlińska i Anna Zygmuntowicz
. Reżyserką obsady jest Julia Popkiewicz. Producentami są: Marek Kłosowicz
(dFlights) i Tomasz Cichoń
(TVN WBD.), kierownikiem produkcji natomiast – Krzysztof Łojan
.
