"Niezwyciężony": Dlaczego twórcy zmienili płeć jednej postaci?

Raptem kilka dni temu zakończył się czwarty sezon serialu "Niezwyciężony" – animowanej produkcji Prime Video tworzonej przez Roberta Kirkmana i Cory'ego Walkera. Nowy sezon jak zwykle wprowadził też nowe postaci – między innymi pamiętaną z kart komiksów Tech Jacket, za którą w serialu kryje się Zoe Thompson, a nie, jak w oryginale, Zack Thompson. Niepewność dotyczącą źródeł tej decyzji postanowił rozwiać ostatnio twórca serialu, który w wywiadzie dla The Wrap wyjaśnił przyczyny zmiany płci postaci.
Dlaczego Tech Jacket jest kobietą?
W adaptowaniu dzieł popkultury nawet najdrobniejsze zmiany w portretowaniu bohaterów potrafią stać się zapalnikiem kontrowersji wśród fanów. Być może właśnie dlatego Robert Kirkman
tak prędko postanowił wyjaśnić motywację stojącą za zmianą płci jednej z bohaterek "Niezwyciężonego
", czyli Tech Jacket
. Zdaje się, że Kirkman
może liczyć na większą pobłażliwość ze strony oddanych widzów "Niezwyciężonego
" – jest bowiem nie tylko autorem serialu, ale i twórcą komiksu, na podstawie którego produkcja została nakręcona. Pozycja pozwala mu więc na więcej, wytrącając z rąk sceptyków argumenty o psuciu materiału wyjściowego i braku szacunku dla oryginalnej wizji.
Tech Jacket ma swoją własną serię i własne opowieści, jest zdecydowanie pełnowymiarową postacią. Myślę jednak, że w kontekście "Niezwyciężonego" i sposobu, w jaki zaadaptowaliśmy wątek Wojny z Viltrumitami, obecność Zacka nie wniosłaby do serialu niczego, czego nie dostajemy już od Olivera czy Marka. Było tam po prostu zbyt wiele podobieństw
– wyjaśnił w rozmowie scenarzysta, po czym dodał: Jednym z problemów "Niezwyciężonego" jest fakt, że gdy zaczynaliśmy tę serię, Cory Walker miał 21 lat, a ja 23. Jeśli nie zwracasz na to uwagi, twoim domyślnym scenopisarskim wzorcem stajesz się... ty sam. Za każdym razem, gdy wprowadzaliśmy nową postać, reagowaliśmy potem na zasadzie: "O, spójrzcie! To kolejny biały mężczyzna! Kto by pomyślał?". To po prostu niedociągnięcie, którego wcześniej nie zauważyliśmy i nad którym nie popracowaliśmy wystarczająco uważnie, by je naprawić.
Ostatecznie Tech Jacket
zadebiutowała więc w połowie czwartego sezonu jako kobieta – głos postaci podkłada Zoey Deutch
, aktorka pamiętana z "Nowej fali
" czy "Rocznicy
" Jana Komasy
. Serialowa Zoe Thompson nie tylko zgodnie z oczekiwaniami Kirkmana
wyróżnia się z grupy bohaterów, ale ma też ważniejsze dla scenarzysty osobiste znaczenie. Nowa wersja Tech Jacket czerpie bowiem sporo z córki Kirkmana
, której dorastanie stało się bezdenną studnią scenopisarskich inspiracji. Mówię córce, żeby nie przeklinała, ale to nie działa
– zaśmiał się scenarzysta.
"Niezwyciężony": o serialu
Serial inspirowany jest cyklem komiksowym pod tym samym tytułem. Odpowiada za niego autor oryginału Robert Kirkman. Jest to historia Marka Graysona, który jest synem najpotężniejszego superbohatera na Ziemi, który później okazał się jednym z jego największych zagrożeń. Mark staje przed trudną drogą do akceptacji swojego dziedzictwa i zdecydowania, w jaki sposób chce wykorzystywać swoje moce.
