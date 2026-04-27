"Niezwyciężony": Dlaczego twórcy zmienili płeć jednej postaci?
"Niezwyciężony": Dlaczego twórcy zmienili płeć jednej postaci?

https://www.filmweb.pl/news/%22Niezwyci%C4%99%C5%BCony%22%3A+Dlaczego+Tech+Jacket+to+kobieta+Tw%C3%B3rcy+komentuj%C4%85%C2%A0zmian%C4%99%C2%A0p%C5%82ci+postaci-166307
&quot;Niezwyciężony&quot;: Dlaczego twórcy zmienili płeć jednej postaci?
Raptem kilka dni temu zakończył się czwarty sezon serialu "Niezwyciężony" – animowanej produkcji Prime Video tworzonej przez Roberta Kirkmana i Cory'ego Walkera. Nowy sezon jak zwykle wprowadził też nowe postaci – między innymi pamiętaną z kart komiksów Tech Jacket, za którą w serialu kryje się Zoe Thompson, a nie, jak w oryginale, Zack Thompson. Niepewność dotyczącą źródeł tej decyzji postanowił rozwiać ostatnio twórca serialu, który w wywiadzie dla The Wrap wyjaśnił przyczyny zmiany płci postaci.

Dlaczego Tech Jacket jest kobietą?



W adaptowaniu dzieł popkultury nawet najdrobniejsze zmiany w portretowaniu bohaterów potrafią stać się zapalnikiem kontrowersji wśród fanów. Być może właśnie dlatego Robert Kirkman tak prędko postanowił wyjaśnić motywację stojącą za zmianą płci jednej z bohaterek "Niezwyciężonego", czyli Tech Jacket. Zdaje się, że Kirkman może liczyć na większą pobłażliwość ze strony oddanych widzów "Niezwyciężonego" – jest bowiem nie tylko autorem serialu, ale i twórcą komiksu, na podstawie którego produkcja została nakręcona. Pozycja pozwala mu więc na więcej, wytrącając z rąk sceptyków argumenty o psuciu materiału wyjściowego i braku szacunku dla oryginalnej wizji. 



Tech Jacket ma swoją własną serię i własne opowieści, jest zdecydowanie pełnowymiarową postacią. Myślę jednak, że w kontekście "Niezwyciężonego" i sposobu, w jaki zaadaptowaliśmy wątek Wojny z Viltrumitami, obecność Zacka nie wniosłaby do serialu niczego, czego nie dostajemy już od Olivera czy Marka. Było tam po prostu zbyt wiele podobieństw – wyjaśnił w rozmowie scenarzysta, po czym dodał:

Jednym z problemów "Niezwyciężonego" jest fakt, że gdy zaczynaliśmy tę serię, Cory Walker miał 21 lat, a ja 23. Jeśli nie zwracasz na to uwagi, twoim domyślnym scenopisarskim wzorcem stajesz się... ty sam. Za każdym razem, gdy wprowadzaliśmy nową postać, reagowaliśmy potem na zasadzie: "O, spójrzcie! To kolejny biały mężczyzna! Kto by pomyślał?". To po prostu niedociągnięcie, którego wcześniej nie zauważyliśmy i nad którym nie popracowaliśmy wystarczająco uważnie, by je naprawić.

Ostatecznie Tech Jacket zadebiutowała więc w połowie czwartego sezonu jako kobieta – głos postaci podkłada Zoey Deutch, aktorka pamiętana z "Nowej fali" czy "Rocznicy" Jana Komasy. Serialowa Zoe Thompson nie tylko zgodnie z oczekiwaniami Kirkmana wyróżnia się z grupy bohaterów, ale ma też ważniejsze dla scenarzysty osobiste znaczenie. Nowa wersja Tech Jacket czerpie bowiem sporo z córki Kirkmana, której dorastanie stało się bezdenną studnią scenopisarskich inspiracji. 

Mówię córce, żeby nie przeklinała, ale to nie działa – zaśmiał się scenarzysta.



"Niezwyciężony": o serialu



Serial inspirowany jest cyklem komiksowym pod tym samym tytułem. Odpowiada za niego autor oryginału Robert Kirkman. Jest to historia Marka Graysona, który jest synem najpotężniejszego superbohatera na Ziemi, który później okazał się jednym z jego największych zagrożeń. Mark staje przed trudną drogą do akceptacji swojego dziedzictwa i zdecydowania, w jaki sposób chce wykorzystywać swoje moce.

Powiązane artykuły Niezwyciężony

Zobacz wszystkie artykuły

Niezwyciężony  (2021)

 Niezwyciężony

Invincible Presents: Atom Eve  (2023)

 Invincible Presents: Atom Eve

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Więcej niż kino. Wydarzenia towarzyszące 23. MDAG

Filmy

Koniec zabawy! Czy rodzice pozwolą wam obejrzeć "Toy Story 5"?

2 komentarze

"Harry Hole". Poznaj dalsze losy detektywa z Oslo

Filmy Box office

Box Office Świat: Thriller! "Michael" bije rekordy

12 komentarzy
Seriale

"To: Witajcie w Derry" - 2. sezon cofnie akcję do lat 30. O czym opowie?

7 komentarzy
Seriale

Będzie polska wersja "Genialnej Morgan". Główna rola obsadzona

22 komentarze
VOD Seriale Multimedia

Witajcie w multiwersum "Teorii wielkiego podrywu"! Zdjęcia z nowego spin-offu

7 komentarzy