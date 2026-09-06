Joanna Brodzik także nie wystąpi w kontynuacji "Nigdy w życiu". Aktorka wyjaśnia dlaczego

Zbliżająca się kontynuacja "Nigdy w życiu!" wywołała jedną z najgłośniejszych branżowych burz ostatniego czasu. Wszystko za sprawą informacji, że Joanna Jabłczyńska nie powróci do roli Tosi – a na ekranie zastąpi ją Agnieszka Żulewska. (Więcej na ten temat przeczytacie KLIKAJĄC TUTAJ). W wyniku sugestii samej Jabłczyńskiej w kolejnych dniach zaczęliśmy podejrzewać, że inna gwiazda oryginalnego filmu nie powróci na ekran w ciągu dalszym. Jest nią Joanna Brodzik, która w "Nigdy w życiu!" grała rolę Uli, najlepszej przyjaciółki Judyty – głównej bohaterki filmu. Dziś aktorka tłumaczy, co doprowadziło do jej nieobecności w nadchodzącym "Właśnie że tak!".
Joanna Brodzik nie powróci do "Nigdy w życiu! 2". Dlaczego?
Historia Joanny Brodzik
drastycznie różni się jednak od sytuacji z Joanną Jabłczyńską
, która nie otrzymując roli poczuła się niesprawiedliwie potraktowana przez filmowych producentów. Nieobecność Brodzik
we "Właśnie że tak!
" ma natomiast wynikać z jej własnej decyzji o nieodcinaniu kuponów od swoich dawnych aktorskich kreacji. Na antenie Polskiego Radia przyznała, że nie jest fanką "powrotów po latach" do produkcji z przeszłości i z tego względu odrzuca kolejne propozycje wytrwałych producentów. Na pytanie, czy wystąpi w kontynuacji "Nigdy w życiu!
" odpowiedziała: Nigdy w życiu! Takie propozycje pojawiają się właściwie każdego roku, żeby do projektów, które są z moim udziałem w taki czy inny sposób, wrócić. Zrozumiałą i przyzwalającą była dla mnie idea, żeby Radek Figura mógł kontynuować uniwersum "Magdy M." w swoich książkach, bo to jest jego świat. Natomiast wszystkie próby wchodzenia dwa razy do tej samej rzeki, szczególnie że te rzeki są takie fajne i wspomnienie o nich ma wartość, dla mnie byłyby to totalnie ryzykowne przedsięwzięcia
– wyjaśniła aktorka.
Wiele wskazuje w tej chwili na to, że w związku z nieobecnością Brodzik
postać Uli w ogóle nie pojawi się we "Właśnie że tak!
". Na tę chwilę twórcy dalej nie ogłosili jednak kompletnej obsady filmu – choć powroty do dawnych ról są oczywiście oczekiwane, nie wiemy jeszcze, ile aktorów i aktorek z oryginalnej produkcji pojawi się ponownie na ekranie. W swoje role raz jeszcze wejdą na pewno Danuta Stenka
, która zagra Judytę oraz Artur Żmijewski
, który wcieli się w Adama. Wiemy, że w filmie nie zobaczymy także postaci Tomasza – reżyser Greg Zgliński
przyznał ostatnio, że po śmierci Jana Frycza
nie umie wyobrazić sobie nikogo innego w tej filmowej roli.
"Nigdy w życiu" – zwiastun filmu