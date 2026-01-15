Będziecie cholernie szczęśliwi. "Nigdy w życiu 2" w drodze do kin

"Nigdy w życiu!", czyli adaptacja bestsellera Katarzyny Grocholi, to jedna z najpopularniejszych polskich komedii romantycznych. Doczekała się ona kontynuacji w postaci "Ja wam pokażę!", gdzie Danutę Stenkę i Artura Żmijewskiego zastąpili Grażyna Wolszczak i Paweł Deląg – film nie spotkał się jednak z entuzjazmem krytyków i widowni. Wygląda jednak na to, że Judyta Kozłowska nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.
"Nigdy w życiu 2": Katarzyna Grochola już pracuje nad adaptacją?
Pod koniec ubiegłego roku Katarzyna Grochola
ogłosiła, że kończy prace nad kontynuacją "Nigdy w życiu!
". Krótkie wideo, które autorka opublikowała na swoim koncie na Facebooku, możecie zobaczyć poniżej:
W licznych komentarzach fani pisarki sugerowali, że chcieliby też filmowej adaptacji zbliżającej się powieści (najlepiej z udziałem Danuty Stenki
i Artura Żmijewskiego
). Wiele wskazuje na to, że ich marzenie może się wkrótce spełnić. W rejestrze wsparcia finansowego na 2026 rok, której zaktualizowaną wersję opublikował w tym tygodniu PISF, znajduje się projekt zatytułowany "Nigdy w życiu 2
". Należące do pisarki studio U Sunflower stara się o wsparcie w wysokości ponad dwóch milionów złotych. Aktualnie projekt znajduje się na liście rezerwowej.
W "Nigdy w życiu!
" w Judytę – kobietę, która po trudnym rozstaniu buduje dom pod Warszawą i odnajduje nową miłość – wcieliła się Danuta Stenka
. Towarzyszyli m.in. Joanna Brodzik
, Artur Żmijewski
i Jan Frycz
