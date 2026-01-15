Newsy Filmy Będziecie cholernie szczęśliwi. "Nigdy w życiu 2" w drodze do kin
Filmy

Będziecie cholernie szczęśliwi. "Nigdy w życiu 2" w drodze do kin

PISF / autor: /
Będziecie cholernie szczęśliwi. &quot;Nigdy w życiu 2&quot; w drodze do kin
źródło: East News
"Nigdy w życiu!", czyli adaptacja bestsellera Katarzyny Grocholi, to jedna z najpopularniejszych polskich komedii romantycznych. Doczekała się ona kontynuacji w postaci "Ja wam pokażę!", gdzie Danutę Stenkę i Artura Żmijewskiego zastąpili Grażyna Wolszczak i Paweł Deląg – film nie spotkał się jednak z entuzjazmem krytyków i widowni. Wygląda jednak na to, że Judyta Kozłowska nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

"Nigdy w życiu 2": Katarzyna Grochola już pracuje nad adaptacją?


Pod koniec ubiegłego roku Katarzyna Grochola ogłosiła, że kończy prace nad kontynuacją "Nigdy w życiu!". Krótkie wideo, które autorka opublikowała na swoim koncie na Facebooku, możecie zobaczyć poniżej:



W licznych komentarzach fani pisarki sugerowali, że chcieliby też filmowej adaptacji zbliżającej się powieści (najlepiej z udziałem Danuty Stenki i Artura Żmijewskiego). Wiele wskazuje na to, że ich marzenie może się wkrótce spełnić. W rejestrze wsparcia finansowego na 2026 rok, której zaktualizowaną wersję opublikował w tym tygodniu PISF, znajduje się projekt zatytułowany "Nigdy w życiu 2". Należące do pisarki studio U Sunflower stara się o wsparcie w wysokości ponad dwóch milionów złotych. Aktualnie projekt znajduje się na liście rezerwowej.

Fot. Adam Burakowski / EastNews

Zobacz zwiastun filmu "Nigdy w życiu"


W "Nigdy w życiu!" w Judytę – kobietę, która po trudnym rozstaniu buduje dom pod Warszawą i odnajduje nową miłość – wcieliła się Danuta Stenka. Towarzyszyli m.in. Joanna Brodzik, Artur Żmijewski i Jan Frycz. Przypominamy zwiastun: 


