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Wiemy, kto zagra Tosię w kontynuacji "Nigdy w życiu". To gwiazda "Wielkiej wody"

Pudelek / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Nigdy+w+%C5%BCyciu+20+lat+p%C3%B3%C5%BAniej%22+-+Agnieszka+%C5%BBulewska+jako+Tosia+w+obsadzie+filmu-168286
Wiemy, kto zagra Tosię w kontynuacji &quot;Nigdy w życiu&quot;. To gwiazda &quot;Wielkiej wody&quot;
Agnieszka Żulewska dołączyła do obsady kontynuacji kasowej komedii romantycznej "Nigdy w życiu!". Przypadła jej rola Tosi, córki Judyty granej przez Danutę Stenkę. Aktorka zastąpiła Joannę Jabłczyńską, która wcieliła się w tę postać w oryginale z 2004 roku. Informację o angażu potwierdziła w rozmowie z serwisem Pudelek osoba związana z produkcją filmu. 

"Nigdy w życiu! 20 lat później" - zmiany w obsadzie



Decyzja o zmianie obsadowej wywołała w ostatnich dniach spore poruszenie wśród fanów "Nigdy w życiu!". Joanna Jabłczyńska przyznała, że nie otrzymała propozycji powrotu do roli Tosi. Aktorka nie kryła rozczarowania decyzją producentów.  


Głos zabrała również Ilona Łepkowska, scenarzystka i producentka oryginalnego "Nigdy w życiu!". Choć nie jest związana z powstającym sequelem, przyznała, że nie rozumie zmiany obsady i przypomniała zasadę, zgodnie z którą "nie zmienia się zwycięskiego składu".

Autorka literackiego pierwowzoru Katarzyna Grochola podkreśla jednak, że nowy film nie będzie bezpośrednią kontynuacją "Nigdy w życiu!" lecz ekranizacją piątej części jej cyklu powieściowego o przygodach Judyty. Pisarka zwraca również uwagę, iż bohaterki i bohaterowie jej książek byli już w przeszłości grani przez różnych aktorów.

Wspomniany piąty tom przygód Judyty nosi tytuł "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Wydawca książki opisuje fabułę w następujący sposób: Dorosłe życie nie jest łatwe bez względu na to, czy ma się 20, 40 czy prawie 60 lat. O tym, jak wiele kryzysów trzeba zażegnać po drodze, dobrze wie Judyta. Jeszcze nie tak dawno sama borykała się z rozpadem małżeństwa i samotnym macierzyństwem, by teraz próbować wesprzeć w problemach dorosłą córkę Tosię. 

Agnieszka Żulewska znana jest m.in. z głównych ról w serialu katastroficznym "Wielka woda" oraz dramacie "Chemia", za który otrzymała nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego.  W jej filmografii znajdziemy również m.in. takie głośne tytuły jak "Rojst", "Ślepnąc od świateł", "Demon", "Żmijowisko" i "Brzydka siostra". W tym roku zobaczymy ją w serialach "Prawo bestii" i "Pionek".  

Zwiastun serialu "Wielka woda"



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