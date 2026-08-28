Wiemy, kto zagra Tosię w kontynuacji "Nigdy w życiu". To gwiazda "Wielkiej wody"

Agnieszka Żulewska dołączyła do obsady kontynuacji kasowej komedii romantycznej "Nigdy w życiu!". Przypadła jej rola Tosi, córki Judyty granej przez Danutę Stenkę. Aktorka zastąpiła Joannę Jabłczyńską, która wcieliła się w tę postać w oryginale z 2004 roku. Informację o angażu potwierdziła w rozmowie z serwisem Pudelek osoba związana z produkcją filmu.
"Nigdy w życiu! 20 lat później" - zmiany w obsadzie
Decyzja o zmianie obsadowej wywołała w ostatnich dniach spore poruszenie wśród fanów "Nigdy w życiu!
". Joanna Jabłczyńska
przyznała, że nie otrzymała propozycji powrotu do roli Tosi. Aktorka nie kryła rozczarowania decyzją producentów.
Głos zabrała również Ilona Łepkowska
, scenarzystka i producentka oryginalnego "Nigdy w życiu!
". Choć nie jest związana z powstającym sequelem, przyznała, że nie rozumie zmiany obsady i przypomniała zasadę, zgodnie z którą "nie zmienia się zwycięskiego składu".
Autorka literackiego pierwowzoru Katarzyna Grochola
podkreśla jednak, że nowy film nie będzie bezpośrednią kontynuacją "Nigdy w życiu!
" lecz ekranizacją piątej części jej cyklu powieściowego o przygodach Judyty. Pisarka zwraca również uwagę, iż bohaterki i bohaterowie jej książek byli już w przeszłości grani przez różnych aktorów.
Wspomniany piąty tom przygód Judyty nosi tytuł "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Wydawca książki opisuje fabułę w następujący sposób: Dorosłe życie nie jest łatwe bez względu na to, czy ma się 20, 40 czy prawie 60 lat. O tym, jak wiele kryzysów trzeba zażegnać po drodze, dobrze wie Judyta. Jeszcze nie tak dawno sama borykała się z rozpadem małżeństwa i samotnym macierzyństwem, by teraz próbować wesprzeć w problemach dorosłą córkę Tosię. Agnieszka Żulewska
znana jest m.in. z głównych ról w serialu katastroficznym "Wielka woda
" oraz dramacie "Chemia
", za który otrzymała nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego. W jej filmografii znajdziemy również m.in. takie głośne tytuły jak "Rojst
", "Ślepnąc od świateł
", "Demon
", "Żmijowisko
" i "Brzydka siostra
". W tym roku zobaczymy ją w serialach "Prawo bestii
" i "Pionek
".
Zwiastun serialu "Wielka woda"