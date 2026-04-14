Żywe trupy powracają? Zwiastun remake'u klasyka George'a A. Romero

Żywe trupy nigdy nie umrą! Prawie 60 lat po premierze oryginalnej "Nocy żywych trupów", amerykańscy twórcy filmowi dalej są zainteresowani wskrzeszaniem kultowej już wizji George'a A. Romero. Dziś portal Bloody Disgusting postanowił podzielić się zwiastunem kolejnego remake'u klasycznej horrorowej opowieści. Film ma zadebiutować jeszcze w tym roku.
Nowa "Noc żywych trupów" – zwiastun filmu
"Noc żywych trupów" – co wiemy o remake'u?
Reżyserem nowej "Nocy żywych trupów
" został Christopher Ray
– twórca takich "hitów" jak "Trójgłowy rekin atakuje
" czy "Crackodyl
". W jednej z głównych ról wystąpi z kolei Vivica A. Fox
, aktorka znana chociażby z występu w "Kill Billu
" Quentina Tarantino
. Na ekranie towarzyszą jej Brittany Underwood
("Margaret
"), Rob Van Dam
("Atak na szpital
"), Miko Hughes
("Kod Merkury
"), a także zmarły niedawno Robert Carradine
("Django
").
Dokładna data premiery produkcji nie jest jeszcze znana, ale biorąc pod uwagę niedawną emisję pełnego zwiastuna, możemy spodziewać się jej debiutu jeszcze w tym roku.
Przypomnijmy, że oryginalna "Noc żywych trupów
" opowiada historię grupy przypadkowych ludzi, którzy muszą połączyć siły, gdy owładnięci głodem ludzkiego mięsa zmarli powstają z grobów. Nakręcony za zaledwie 100 tysięcy dolarów na czarno-białej taśmie film okazał się wielkim hitem kasowym. Z czasem doczekał się szeregu kontynuacji. Dzieło Romero
znalazło się na szczycie naszego rankingu najlepszych filmów o zombie.
O klasycznym horrorze pisaliśmy w następujący sposób: Kamień milowy gatunku. Bez "Nocy żywych trupów" nie byłoby "Resident Evil", "The Walking Dead" i "World War Z". W kultowym debiucie George'a Romero po raz pierwszy pokazano zombie jako odżywiających się ludzkim mięsem zmartwychwstałych nieboszczyków. Niepokorny twórca udowodnił również, że pod płaszczykiem horroru można przemycić mocny komentarz polityczny na temat chorób trawiących Amerykę w dobie Zimnej Wojny. Jakby tego było mało, reżyser odważył się podnieść rękę na święty mit rodziny jako fundamentu społeczeństwa. A teraz najważniejsza informacja: po ponad pół wieku od premiery film Romero wciąż znakomicie straszy.