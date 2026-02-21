"Nioh 3" hitem. Milion sprzedanych kopii w 2 tygodnie

Gra "Nioh 3" okazuje się być największym hitem w historii serii. Tak w każdym razie sugeruje najnowszy post od Koei Tecmo.
Milion sprzedanych egzemplarzy
Koei Tecmo twierdzi bowiem, że sprzedano już milion egzemplarzy gry "Nioh 3"
. A to oznacza, że jest to najszybciej sprzedająca się część całego cyklu
.
Sama seria również osiągnęła nowy punkt milowy. Łączna sprzedaż wszystkich tytułów w cyklu przekroczyła 10 milionów egzemplarzy. "Nioh 3"
trafiło na rynek 6 lutego. Aktualnie gra dostępna jest na PC i PlayStation 5.
Gracz wciela się w postać Tokugawy Takechiyo, któremu miał przypaść tron szoguna. Jednak temu sprzeciwił się jego brat Tokugawa Kunimatsu. Tak zaczyna się walka o władzę i przyszłość szogunatu...
Zwiastun gry "Nioh 3"