"Nioh 3" hitem. Milion sprzedanych kopii w 2 tygodnie

Gra "Nioh 3" okazuje się być największym hitem w historii serii. Tak w każdym razie sugeruje najnowszy post od Koei Tecmo.

Milion sprzedanych egzemplarzy



Koei Tecmo twierdzi bowiem, że sprzedano już milion egzemplarzy gry "Nioh 3". A to oznacza, że jest to najszybciej sprzedająca się część całego cyklu.


Sama seria również osiągnęła nowy punkt milowy. Łączna sprzedaż wszystkich tytułów w cyklu przekroczyła 10 milionów egzemplarzy.

"Nioh 3" trafiło na rynek 6 lutego. Aktualnie gra dostępna jest na PC i PlayStation 5.

Gracz wciela się w postać Tokugawy Takechiyo, któremu miał przypaść tron szoguna. Jednak temu sprzeciwił się jego brat Tokugawa Kunimatsu. Tak zaczyna się walka o władzę i przyszłość szogunatu...

Zwiastun gry "Nioh 3"




