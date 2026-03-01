"No Man’s Land": Hollywood ekranizuje komiks Szymona Kudrańskiego

Wielki sukces polskiego rysownika i scenarzysty komiksów, Szymona Kudrańskiego. W Hollywood trwają prace nad ekranizacją jego powieści graficznej "No Man’s Land" porównywanej do takich klasyków jak "Siedem" i "Zodiak". TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"No Man’s Land": szczegóły filmu
W realizację filmu zaangażowane jest studio Vantage Pictures mające na koncie m.in. "Air
" z Mattem Damonem
i Benem Affleckiem
, a także "Od góry do dołu
" z Denzelem Washingtonem
. W projekcie udział bierze również firma Sustainable Imagination odpowiedzialna za powstanie nominowanego w tym roku do Oscara dokumentu "Wszystkie puste pokoje
".
Wydana w kwietniu tego roku nakładem Image Comics "No Man’s Land" rozgrywa się u szczytu Zimnej Wojny na Wyspach Diomedesa, spośród których jedna należy do USA, a druga do Związku Radzieckiego. Przez trzy miesiące w roku można przejść pieszo z jednej wyspy na drugą po lodowym moście - zamarzniętej trasie znanej jako Lodowa Kurtyna. Gdy w tym pasie ziemi niczyjej zostaje odnalezione ciało kobiety, krucha równowaga geopolityczna staje pod znakiem zapytania. Doświadczony agent FBI oraz nowa ambitna funkcjonariuszka KGB zostają zmuszeni do zawarcia niełatwego sojuszu, aby rozwiązać zagadkę morderstwa. Muszą się spieszyć - gdy lód stopnieje, może dojść do wybuchu globalnego konfliktu nuklearnego.
Kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się o Wyspach Diomedesa, w mojej głowie natychmiast pojawiło się jedno pytanie: co by było, gdyby dokładnie pośrodku mostu lodowego - nienależącego do nikogo i pozostającego poza jakąkolwiek jednoznaczną jurysdykcją - znaleziono ciało?
- napisał Kudrański w oficjalnym oświadczeniu - To miejsce domagało się opowieści. Dwie wioski po przeciwnych stronach zamarzniętej cieśniny. Z geopolitycznego punktu widzenia: dwa rywalizujące mocarstwa nuklearne połączone cienką warstwą lodu zaledwie przez trzy miesiące w roku. Niemal poetyckie w tym, jak rozejmy mogą być tak kruche jak sam lód.
Pochodzący z Tarnowa Kudrański od ponad półtorej dekady współpracuje z największymi amerykańskimi wydawnictwami komiksowymi. Polak ma w swoim portfolio m.in. takie legendarne serie jak "Spawn", "Punisher", Batman" oraz "Green Lantern".
