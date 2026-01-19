Netflix znów sięga po klasykę polskiej literatury. Serial w drodze

"Lalka" to dopiero początek. Netflix zapowiedział, że pracuje nad adaptacją innej znanej powieści – "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej.
Netflix zapowiada serialowe "Noce i dnie"
Zdjęcia do adaptacji "Nocy i dni
" mają ruszyć już wkrótce. Serial przedstawi widzom cztery pory roku relacji Barbary i Bogumiła Niechciców, serwując ponadczasową opowieść o ich skomplikowanym uczuciu. Przede wszystkim jednak będzie to portret kobiety – nieprzewidywalnej i pełnej wielu sprzeczności. Na reżyserskim krześle zasiądzie Kamila Tarabura
.
W oficjalnym opisie czytamy: W czasie, kiedy Polski od dawna nie ma na mapie Europy, Barbara Ostrzeńska – dumna, lecz zubożała szlachcianka, dowiaduje się, że jej wielka miłość poślubia inną kobietę. Zdeterminowana, by uniknąć staropanieństwa, wychodzi za mąż za Bogumiła Niechcica, skromnego byłego powstańca i zarządcę ziemskiego. Jego spokój ducha i poczucie spełnienia, które daje mu praca, kontrastują z jej niespokojną naturą. W ciągu trzydziestu lat ukazanych na ekranie wspólnie budują życie na wsi, jednak tęsknota Barbary za namiętnością i utraconym statusem ściera się z codziennością. Rozczarowana życiem, ale jednocześnie poniekąd w nim spełniona, Barbara pozostaje nieustannym wyzwaniem – dla bliskich i dla siebie samej.
Kamila Tarabura. Fot. Z. WoińskaNasza interpretacja arcydzieła Marii Dąbrowskiej to szczera i emocjonalna refleksja na temat mitu romantycznej miłości i odwiecznej walki oczekiwań z rzeczywistością. Jest to także opowieść o długofalowym budowaniu relacji, o tym, że związek to praca, która może owocować przez całe życie. Barbara mierzy się z wieloma uniwersalnymi dylematami, które dotyczą poświęcenia dla małżeństwa i rodziny, rezygnacji z własnych marzeń i poszukiwania szczęścia
– mówi reżyserka.
Zobacz zwiastun "Nocy i dni" Jerzego Antczaka
W 1975 roku na ekrany trafiły "Noce i dnie
" w reżyserii Jerzego Antczaka
. Wcielająca się w Barbarę Niechcic Jadwiga Barańska
została nagrodzona na festiwalu w Berlinie. Film reprezentował też Polskę w wyścigu po Oscara. Przypominamy zwiastun: