Newsy Seriale Netflix znów sięga po klasykę polskiej literatury. Serial w drodze
VOD / Seriale

Netflix znów sięga po klasykę polskiej literatury. Serial w drodze

Informacja nadesłana autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Noce+i+dnie%22%3A+Netflix+pracuje+nad+now%C4%85+adaptacj%C4%85.+Re%C5%BCyseruje+Kamila+Tarabura-164785
Netflix znów sięga po klasykę polskiej literatury. Serial w drodze
"Lalka" to dopiero początek. Netflix zapowiedział, że pracuje nad adaptacją innej znanej powieści – "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej. 

Netflix zapowiada serialowe "Noce i dnie"


Zdjęcia do adaptacji "Nocy i dni" mają ruszyć już wkrótce. Serial przedstawi widzom cztery pory roku relacji Barbary i Bogumiła Niechciców, serwując ponadczasową opowieść o ich skomplikowanym uczuciu. Przede wszystkim jednak będzie to portret kobiety – nieprzewidywalnej i pełnej wielu sprzeczności. Na reżyserskim krześle zasiądzie Kamila Tarabura

W oficjalnym opisie czytamy: 

W czasie, kiedy Polski od dawna nie ma na mapie Europy, Barbara Ostrzeńska – dumna, lecz zubożała szlachcianka, dowiaduje się, że jej wielka miłość poślubia inną kobietę. Zdeterminowana, by uniknąć staropanieństwa, wychodzi za mąż za Bogumiła Niechcica, skromnego byłego powstańca i zarządcę ziemskiego. Jego spokój ducha i poczucie spełnienia, które daje mu praca, kontrastują z jej niespokojną naturą. W ciągu trzydziestu lat ukazanych na ekranie wspólnie budują życie na wsi, jednak tęsknota Barbary za namiętnością i utraconym statusem ściera się z codziennością. Rozczarowana życiem, ale jednocześnie poniekąd w nim spełniona, Barbara pozostaje nieustannym wyzwaniem – dla bliskich i dla siebie samej.

Kamila Tarabura. Fot. Z. Woińska
Nasza interpretacja arcydzieła Marii Dąbrowskiej to szczera i emocjonalna refleksja na temat mitu romantycznej miłości i odwiecznej walki oczekiwań z rzeczywistością. Jest to także opowieść o długofalowym budowaniu relacji, o tym, że związek to praca, która może owocować przez całe życie. Barbara mierzy się z wieloma uniwersalnymi dylematami, które dotyczą poświęcenia dla małżeństwa i rodziny, rezygnacji z własnych marzeń i poszukiwania szczęścia – mówi reżyserka.

Zobacz zwiastun "Nocy i dni" Jerzego Antczaka


W 1975 roku na ekrany trafiły "Noce i dnie" w reżyserii Jerzego Antczaka. Wcielająca się w Barbarę Niechcic Jadwiga Barańska została nagrodzona na festiwalu w Berlinie. Film reprezentował też Polskę w wyścigu po Oscara. Przypominamy zwiastun: 


Powiązane artykuły Noce i dnie

Zobacz wszystkie artykuły

Noce i dnie  (2027)

 Noce i dnie

Noce i dnie  (1975)

 Noce i dnie

Noce i dnie  (1977)

 Noce i dnie

Noce i dnie. Tak powstawało arcydzieło  (2014)

 Noce i dnie. Tak powstawało arcydzieło

Najnowsze Newsy

"Klangor" sezon 2: Mamy recenzję. Czy nowe odcinki powtórzą sukces oryginału?

Filmy Box office

Box Office Świat: "Zwierzogród 2" bije rekord

8 komentarzy
Seriale

Martin o "fatalnej" relacji z współtwórcą "Rodu smoka"

5 komentarzy
Inne Filmy

Nie żyje Roger Allers. Był współreżyserem "Króla Lwa"

6 komentarzy
Filmy Box office

Box Office USA: "Avatar: Ogień i popiół" nadal niepokonany

39 komentarzy
Seriale

"Rycerz Siedmiu Królestw" już dziś w HBO Max i na kanale HBO

Seriale Multimedia

"The Madison": zwiastun i data premiery nowego spin-offu "Yellowstone"

2 komentarze