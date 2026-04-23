"Nocny agent". Gwiazda "Bosch" wśród nowych członków obsady
"Nocny agent". Gwiazda "Bosch" wśród nowych członków obsady

&quot;Nocny agent&quot;. Gwiazda &quot;Bosch&quot; wśród nowych członków obsady
Do sieci trafiły informacje o nowych nazwiskach w obsadzie serialu "Nocny agent", którego czwarty sezon jest aktualnie w przygotowaniu. Kogo zobaczymy w nadchodzących odcinkach?

Gwiazdy "Bosch" i "Grzeszników" w obsadzie



Do serialu Netfliksa dołączają Titus Welliver ("Bosch"), Trevante Rhodes ("Moonlight"), Li Jun Li ("Grzesznicy") oraz Elizabeth Lail ("Ty"). Oczywiście w nowych odcinkach ponownie zobaczymy także Gabriela Basso w roli Petera Sutherlanda.

Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, wiadomo już, kogo zagrają nowi aktorzy. Welliver wcieli się w prokuratora Departamentu Sprawiedliwości Duvala, Rhodes ma zagrać nowego partnera Petera - Doma, a Li pojawi się jako jego żona Min. Z kolei Lail sportretuje Zoe, byłą narzeczoną głównego bohatera - postać, na której pojawienie się na ekranie czekali fani. Wątek ten może oznaczać powrót Petera do życia uczuciowego; po wydarzeniach z poprzednich sezonów bohater deklarował, że zrezygnuje z relacji romantycznych. Tymczasem nowy partner - Dom - ma pokazać mu, że da się pogodzić pracę agenta z życiem prywatnym.

Twórca serialu Shawn Ryan zapowiada również istotny wątek polityczny. 4. sezon ma przyjrzeć się działalności organizacji Night Action i postawić pytania o jej legalność. Postać grana przez Wellivera ma odegrać w tym wątku istotną rolę.

Nowy sezon przyniesie też zmianę lokalizacji - produkcja przenosi się z Nowego Jorku do Los Angeles. Na razie nie ogłoszono daty premiery.

