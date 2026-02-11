Scenarzysta "Taksówkarza" kompletuje obsadę nowego erotycznego thrillera

Paul Schrader nie traci tempa. Zdaniem portalu Deadline scenarzysta "Taksówkarza" skompletował właśnie obsadę czwartego filmu, jaki nakręci w latach 20. XXI wieku. Jego "Non Compos Mentis" zapowiadane jest jako thriller erotyczny z trójkątem miłosnym w centrum historii.
"Non Compos Mentis" – co wiemy?
"Non Compos Mentis" (co po polsku oznacza "nie w pełni władz umysłowych") ma opowiedzieć historię dwóch uprzywilejowanych braci – adwokata zajmującego się sprawami karnymi oraz butnego spadkobiercy rodzinnej firmy – których matka zapada na demencję. Rozgrywająca się w korporacyjnym Nowym Jorku historia przybliży narastający pomiędzy nimi konflikt, który zaczyna się, gdy pierwszy z nich wikła się w romans z młodszą od siebie kobietą. Prędko drugi z nich również zaczyna interesować się tajemniczą partnerką brata. Powstała pomiędzy nimi toksyczna rywalizacja ma więc charakter zarówno seksualny, co finansowy, gdy w grę poza uczuciem zaczyna wchodzić także kontrola nad rodzinnym majątkiem.
Liam Hemsworth, jedna z gwiazd filmu
Liam Hemsworth, jedna z gwiazd filmu
Deadline donosi, że film zdążył skompletować już sporą część obsady. W "Non Compos Mentis" wystąpią: Liam Hemsworth
("Wiedźmin
"), Caleb Landry Jones
("Harvest
"), Sarah Pidgeon
("Koszmar minionego lata
") oraz Dianne Wiest
("Hannah i jej siostry
"). Wydaje się, że Hemsworth
i Jones
wcielą się w filmowych braci, Pidgeon
zagra ostatni element miłosnego trójkąta, a Wiest
– cierpiącą na demencję kobietę.
Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się jeszcze tej wiosny w Nowym Jorku. Jego producentem jest z kolei David Gonzales
– wieloletni współpracownik Paula Schradera
, który czuwał producencko nad dwoma ostatnimi projektami reżysera: "Dobrym ogrodnikiem
" oraz "O, Kanado!
". Co ciekawe, Gonzales
jest także agentem Paula Schradera
. W oświadczeniu dotyczącym filmu powiedział: : [Tym filmem] Paul wraca do gatunku thrillera erotycznego, by przyjrzeć się temu, jak pożądanie może destabilizować władzę w rodzinie. Z tak wyjątkową obsadą tworzymy film jednocześnie intymny i wybuchowy.
