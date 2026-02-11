Newsy Filmy Scenarzysta "Taksówkarza" kompletuje obsadę nowego erotycznego thrillera
Filmy

Scenarzysta "Taksówkarza" kompletuje obsadę nowego erotycznego thrillera

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Non+Compos+Mentis%22%3A+Liam+Hemsworth%2C+Caleb+Landry+Jones%2C+Dianne+Wiest+i+Sarah+Pidgeon+w+nowym+thrillerze+erotycznym+Paula+Schradera-165142
Scenarzysta &quot;Taksówkarza&quot; kompletuje obsadę nowego erotycznego thrillera
źródło: Getty Images
autor: Dia Dipasupil
Paul Schrader nie traci tempa. Zdaniem portalu Deadline scenarzysta "Taksówkarza" skompletował właśnie obsadę czwartego filmu, jaki nakręci w latach 20. XXI wieku. Jego "Non Compos Mentis" zapowiadane jest jako thriller erotyczny z trójkątem miłosnym w centrum historii.

"Non Compos Mentis" – co wiemy?



TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ


"Non Compos Mentis" (co po polsku oznacza "nie w pełni władz umysłowych") ma opowiedzieć historię dwóch uprzywilejowanych braci – adwokata zajmującego się sprawami karnymi oraz butnego spadkobiercy rodzinnej firmy – których matka zapada na demencję. Rozgrywająca się w korporacyjnym Nowym Jorku historia przybliży narastający pomiędzy nimi konflikt, który zaczyna się, gdy pierwszy z nich wikła się w romans z młodszą od siebie kobietą. Prędko drugi z nich również zaczyna interesować się tajemniczą partnerką brata. Powstała pomiędzy nimi toksyczna rywalizacja ma więc charakter zarówno seksualny, co finansowy, gdy w grę poza uczuciem zaczyna wchodzić także kontrola nad rodzinnym majątkiem. 

GettyImages-2260473252.jpg Getty Images © JB Lacroix
Liam Hemsworth, jedna z gwiazd filmu


Deadline donosi, że film zdążył skompletować już sporą część obsady. W "Non Compos Mentis" wystąpią: Liam Hemsworth ("Wiedźmin"), Caleb Landry Jones ("Harvest"), Sarah Pidgeon ("Koszmar minionego lata") oraz Dianne Wiest ("Hannah i jej siostry"). Wydaje się, że Hemsworth i Jones wcielą się w filmowych braci, Pidgeon zagra ostatni element miłosnego trójkąta, a Wiest – cierpiącą na demencję kobietę. 

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się jeszcze tej wiosny w Nowym Jorku. Jego producentem jest z kolei David Gonzales – wieloletni współpracownik Paula Schradera, który czuwał producencko nad dwoma ostatnimi projektami reżysera: "Dobrym ogrodnikiem" oraz "O, Kanado!". Co ciekawe, Gonzales jest także agentem Paula Schradera. W oświadczeniu dotyczącym filmu powiedział: : [Tym filmem] Paul wraca do gatunku thrillera erotycznego, by przyjrzeć się temu, jak pożądanie może destabilizować władzę w rodzinie. Z tak wyjątkową obsadą tworzymy film jednocześnie intymny i wybuchowy.


"O, Kanado" – zwiastun filmu

Powiązane artykuły Liam Hemsworth

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Seriale

Ana de Armas i Jennifer Connelly zaczną szpiegować dla twórcy "Homeland"?

6 komentarzy
Filmy

Koniec kontrowersji, aktorka podmieniona

16 komentarzy
Filmy Multimedia

"In a Violent Nature 2": Johnny na pierwszym zdjęciu z planu

1 komentarz
VOD Filmy

Gwiazda "Dojrzewania" wraca na pokład z Tomem Hanksem

4 komentarze
Filmy

Brie Larson gwiazdą nowego filmu twórcy "Strange Darling"

1 komentarz
Filmy

Nick Jonas powalczy o przetrwanie podczas Bożego Narodzenia

Inne Filmy

Tej książki nie dawajcie Margot Robbie

38 komentarzy