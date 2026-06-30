"Not Alone": Timothée Chalamet i Selena Gomez w zwiastunie nowej animacji studia Illumination

Raptem kilka dni po premierze produkcji "Minionki i straszydła" odpowiedzialne za film studio Illumination postanowiło pójść za ciosem. Dziś wytwórnia udostępniła bowiem zwiastun swojego nadchodzącego animowanego projektu pod tytułem "Not Alone". W oryginalnej ścieżce dźwiękowej filmu głównym postaciom głosu użyczają Selena Gomez oraz Timothée Chalamet. Możecie posłuchać ich w poniższym materiale.
"Not Alone" – zwiastun filmu
"Not Alone" – co wiemy o filmie?
Produkcja studia odpowiedzialnego za sukces "Minionków
" i "Super Mario Bros.
" zapowiadana jest jako familijna propozycja z gatunku science fiction. "Not Alone" opowie historię mechanika Joego (Chalamet
) i astro-botaniczki Fran (Gomez
) przygotowujących się do inauguracyjnego startu nowej, rewolucyjnej rakiety, napędzanej w pełni roślinnym paliwem. Gdy powoli zaczyna rodzić się pomiędzy nimi silne uczucie, w domu Joego schronienie niespodziewanie znajduje... trójka niesfornych przybyszów z innej planety ściganych przez kosmiczną policję. Ważna dla dwójki Ziemian rakieta może stać się dla kosmitów szansą na bezpieczny powrót do domu.
Troje niewielkich rozmiarów ufoludków zostanie zdubbingowanych przez Roba Brydona
("Barbie
"), Jamiego Demetriou
("Jay Kelly
") oraz Diane Morgan
(serial "Świat oczami Cunk
"). Kosmicznego oficera Zandro zagra z kolei pamiętany z "Terapii bez trzymanki
" i "Teda Lasso
" Brett Goldstein
. W oryginalnej wersji językowej widzowie będą mogli również usłyszeć głosy Allison Janney
(Oscar za film "Jestem najlepsza. Ja, Tonya
") oraz Lamorne'a Morrisa
("Spider-Noir
"). Na tę chwilę nie wiadomo, czyim głosem postacie przemówią w naszych rodzimych kinach.
Plakat filmu "Not Alone"
Produkcja "Not Alone" wyjdzie spod skrzydeł stałych współpracowników wytwórni Illumination, a więc ludzi doświadczonych pracą przy ich największych franczyzach. Reżyserami projektu zostaną Eric Guillon
, Claire Dodgson
i Jonathan Del Val
. Cała trójka była mocno zaangażowana w sukces uniwersum "Minionków
", pracując jako współreżyserzy, montażyści i twórcy filmowych projektów. Premiera "Not Alone" zapowiedziana została na 16 kwietnia 2027 roku.