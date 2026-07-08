Twórca "Godzilla Minus One" kręci widowisko sci-fi dla Ridleya Scotta

Takashi Yamazaki nie zwalnia tempa w Hollywood. Po spektakularnym sukcesie "Godzilla Minus One" japoński reżyser oficjalnie łączy siły z Ridleyem Scottem i 20th Century Studios. Właśnie zostały przedstawione nowe szczegóły tego tajnego projektu zatytułowanego "Nue".
Projekt życia w bezpiecznych rękach
"Nue
" to w pełni autorski pomysł, o którego realizacji Yamazaki
marzył od lat. "Nue" to moje marzenie z dzieciństwa. Jestem zaszczycony, że mogę je zrealizować dzięki kreatywnemu geniuszowi Ridleya Scotta, studia Scott Free oraz fantastycznemu zespołowi 20th Century Studios. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby powstał z tego niesamowity film, który porwie widzów
– przekazał Yamazaki
w swoim oświadczeniu
O samym "Nue
" wiemy niewiele. Film będzie nawiązywał do japońskiego folkloru. Według różnych legend Nue to stworzenie z głową małpy, ciałem jelenia, nogami tygrysa i ogonem węża. Może ono przemieniać się w czarną chmurę i latać, jest zwiastunem nieszczęść i chorób.
Ridley Scott i szefowie studia pieją z zachwytu
Radości z nawiązania współpracy nie kryje również sam Ridley Scott
, którego studio Scott Free od lat jest blisko związane z 20th Century Studios. Jesteśmy zachwyceni, że możemy pracować z Takashim Yamazakim i jego zespołem przy tym wspaniałym, oryginalnym filmie sci-fi. Od dawna podziwiamy jego wizjonerskie i pełne wyczucia opowiadanie historii, czego najlepszym przykładem była znakomita "Godzilla Minus One".
W podobnym tonie wypowiadają się David Greenbaum (szef Disney Live Action) oraz Steve Asbell (szef 20th Century Studios), podkreślając, że Yamazaki
jak mało kto potrafi łączyć gigantyczny spektakl z głębokimi, niezwykle emocjonalnymi historiami ludzkimi: Twórczość filmowa Takashiego Yamazakiego przemawia do widzów z różnych kultur i pokoleń. To, co osiągnął w filmie "Godzilla Minus One", było niezwykłe - połączył wielkie widowisko z głęboko emocjonalną historią. Jesteśmy zachwyceni możliwością współpracy z nim oraz ponownego połączenia sił z naszymi wieloletnimi współpracownikami ze Scott Free, powołując do życia całkowicie oryginalne, epickie dzieło.
Amerykański sen Takashiego Yamazakiego
Wszystko wskazuje na to, że Hollywood całkowicie oszalało na punkcie japońskiego reżysera. Przypomnijmy, że jego "Godzilla Minus One
" przy budżecie wynoszącym zaledwie 10 milionów dolarów zarobiła na całym świecie imponujące 116 milionów i zdobyła Oscara za najlepsze efekty wizualne.
"Godzilla Minus One"- zobacz zwiastun