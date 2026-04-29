"Nurt": zobacz zwiastun. Światowa premiera dokumentu na Millenium Docs Against Gravity

Rok 1985. Jedenastu śmiałków podejmuje pierwszą próbę spłynięcia Amazonką - od źródeł w Andach aż po Atlantyk. Niebezpieczna wyprawa ma być ich ostatnią przygodą przed wejściem w dorosłe życie. Szybko okazuje się, że największym wyzwaniem ekspedycji nie jest dzika rzeka, lecz emocje, konflikty i walka o przywództwo. Jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam zwiastun filmu dokumentalnego "Nurt", który będzie miał światową premierę podczas 23. Millenium Docs Against Gravity.
Film wraca do tej historii z nowej perspektywy, pokazując jej przebieg i dynamikę grupy z bliska. Jego wyjątkową siłą są archiwalne materiały filmowe zarejestrowane na taśmie 16 mm, które po raz pierwszy zostaną pokazane publiczności. To dzięki nim widz może zajrzeć do środka wyprawy i zobaczyć ją oczami jej uczestników.
Jak podkreśla reżyser Rafał Skalski
: To także historia o ambicjach i ego, o ludziach, których łączył wspólny cel, ale dzieliły motywacje i doświadczenia. Mam nadzieję, że widz zostanie z pytaniem nie tylko o tę konkretną wyprawę, ale też o to, skąd bierze się potrzeba takich doświadczeń i co one tak naprawdę nam dają.
Po czterech dekadach do Polski na światową premierę filmu podczas 23. Millenium Docs Against Gravity przyjadą bohaterowie tej wyprawy, dziś rozproszeni po różnych częściach świata. Dla wielu z nich będzie to pierwsze spotkanie od czasu wydarzeń pokazanych w filmie.
Film wyreżyserował Rafał Skalski,
za zdjęcia odpowiadają Filip Drożdż
, Michał Stajniak
, Jakub Burakiewicz
PSC, a za montaż Ola Gowin
PSM. Produkcja Koi Studio, koprodukcja Mazowiecki Instytut Kultury, Fixafilm, Wytwórnia Filmów Oświatowych, Uchostudio. Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej.